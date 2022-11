Paolo Ciavarro a Edoardo Donnamaria: “Con Antonella imponiti, non permettere a nessuno di snaturarti” Al Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro ha avuto un confronto con Edoardo Donnamaria e ha detto la sua sul rapporto dell’amico con Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Paolo Ciavarro è stato ospite della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 14 novembre. Alfonso Signorini gli ha dato modo di avere un confronto con l'amico Edoardo Donnamaria. Prima, però, il conduttore ha voluto parlare della crisi che i "Donnalisi" hanno affrontato negli ultimi giorni.

Antonella Fiordelisi innamorata di Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi ha ribadito di non tollerare Micol Incorvaia: "Ho detto che mi fa schifo, perché si è dimostrata incoerente. Visto che faceva complimenti alla coppia". Micol ha negato: "Non stavo di certo a tessere le vostre lodi tutto il tempo". Anche Edoardo Donnamaria ha detto la sua sulle parole poco lusinghiere usate da Antonella nei confronti di Micol:

Io e Antonella avevamo discusso, era molto nervosa, a lei dà fastidio che Micol sia qui e non gliene possiamo fare una colpa. Come ha fatto a piacermi Micol (fuori dalla casa)? Ci siamo conosciuti e ci siamo trovati bene, non so come funzioni la chimica.

Una clip, poi, ha mostrato le liti tra Edoardo e Antonella avvenute in settimana. Wilma Goich, in confessionale, ha commentato: "Edoardo stai facendo la figura del cog**one. Dici che la devi consolare, ma che devi consolare una nevrotica". In diretta, Antonella Fiordelisi ha rotto ogni indugio: "Se sono innamorata di Edoardo? Sì, Alfonso. Anche se non sono brava a esternare in pubblico". Poi, Orietta Berti le ha dato un consiglio: "Devi darti una calmata, non essere così arrogante se vuoi restare nella casa. La gente ti vuole bene, ma se continui così ti abbandona". E la concorrente ha replicato: "Accetto il consiglio, non ho detto che lo seguo".

L'incontro tra Paolo Ciavarro e Edoardo Donnamaria

Paolo Ciavarro ha incontrato Edoardo Donnamaria: "Sono contentissimo di vederti, mi manchi". Quindi lo ha un po' bacchettato su come si è comportato con Micol Incorvaia: "Con Micol la potevi gestire meglio, per me non è stato bellissimo da fuori vedere come si è evoluto il tutto. Potevate fare di più entrambi. Ora puoi cercare di ricucire e di vivere in serenità con lei". Paolo ha commentato anche il suo rapporto con Antonella Fiordelisi: "Non voglio sentirti dire che mai nessuno ti ha maltrattato così. Mi sta piacendo che negli ultimi giorni stai riuscendo a importi, non devi permettere a nessuno di snaturarti". Alfonso Signorini ha approfittato della presenza di Ciavarro per chiedergli di chiarire che rapporto ci sia stato tra Micol Incorvaia e Edoardo Donnamaria fuori dalla casa:

Se ha sminuito la storia con Micol? C'è stato un sentimento forte che è durato quel tempo lì, non tantissimo. All'inizio li ho visti bene, poi l'ho capito anch'io che erano incompatibili. Ha voluto dare rassicurazione ad Antonella, sminuendo quello che c'è stato con Micol, poteva evitarlo, ma mettiamoci una pietra sopra. Gli Incorvassi (Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, ndr)? Ma sì, li vedo affiatati, hanno tante cose in comune.

Prima di salutarlo, Edoardo Donnamaria ha spiegato: "Io ammetto di non aver descritto a pieno la mia storia con Micol ad Antonella, ma mi aspettavo che Micol capisse. A Clizia (Incorvaia, sorella di Micol) devi dire di non bloccarmi su Instagram".