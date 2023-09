Grande Fratello 2023/24, Claudio eliminato: Beatrice, Arnold, Grecia, Giselda e Vittorio i nominati La puntata di lunedì 25 settembre 2023 ha visto il primo eliminato di questa edizione Grande Fratello, si tratta di… In nomination, invece, ci sono Beatrice, Arnold, Grecia, Giselda e Vittorio.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di lunedì 25 settembre 2023 del Grande Fratello c'è stata la prima eliminazione del reality: a lasciare la casa è stato Claudio Roma, che ha perso al televoto contro Giselda Torresan, Arnold, Vittorio Menozzi e Grecia Colmenares. In nomination, invece, ci sono ben cinque concorrenti ovvero: Grecia, Arnold, Vittorio, Beatrice e Giselda. Durante la puntata non sono mancati, poi, momenti di confronto tra i gieffini e anche alcune sorprese. Inoltre i concorrenti si sono dovuti dividere: dieci di loro abiteranno nella casa e i restanti in tugurio.

Chi è uscito nella puntata del 25 settembre 2023, le percentuali

Il primo eliminato dell'edizione del Grande Fratello 2023 è stato Claudio Roma. Queste le percentuali del televoto per ogni concorrente:

Giselda Torresan 32%

Vittorio Menozzi 26%

Chi sono i concorrenti in nomination

Il momento delle nomination è quello più atteso dell'intera serata, come sempre i concorrenti sono stati divisi in coloro che hanno dovuto fare le nomination palesi e chi, invece, ha potuto godere del segreto del confessionale.

A farle palesi sono i concorrenti che vivranno nel tugurio, ad aprire le danze è Rosy Chin che nomina Grecia, Giselda nomina Vittorio, Anita fa il nome di Arnold, Vittorio nomina Giselda, Giuseppe nomina Grecia, Samira fa il nome di Vittorio, Grecia nomina Ciro, Lorenzo ha fatto il nome di Arnold, infine Arnold nomina Giselda. Infine Ciro nomina Grecia. Per il tugurio vanno al televoto Arnold, Giselda, Grecia e Vittorio.

Gli inquilini della casa, invece, hanno iniziato il loro giro di nomination in confessionale, la prima è Fiordaliso che vota Marco, Massimiliano fa il nome di Beatrice, Heidi vota Marco, Angelica nomina Beatrice, Alex fa il nome di Heidi, Beatrice nomina Massimiliano, Letizia fa il nome di Beatrice, Marco nomina Heidi, Valentina fa il nome di Massimiliano, infine Paolo nomina Beatrice. Per la casa va in nonimation Beatrice.

Cosa è successo al Gf: le news dell'ultima puntata del 25 settembre 2023

La puntata di lunedì 25 settembre è stata particolarmente ricca di avvenimenti, attraverso i quali i gieffini hanno avuto modo di farsi conoscere ancora meglio dal pubblico. La prima parte della serata è stata dedicata al rapporto tra Heidi e Massimiliano, i due sembrava si stessero avvicinando ma la gieffina ha messo dei paletti, che ha ribadito anche in diretta. Varrese è protagonista anche del secondo blocco, quello dedicato al suo scontro con Beatrice Luzzi che, però, è giunto ad una fase di stallo dopo un apparente chiarimento dei giorni scorsi. Intanto, per l'attrice, non mancano le sorprese: sono passati a salutarla i suoi figli, Valentino ed Elia, per infonderle coraggio. Polemiche anche attorno a Vittorio, che però ha spiegato il perché di certe sue affermazioni.