GF, Beatrice si scontra ancora con Massimiliano: “Dice che sono falsa, è il suo modo di schiacciarmi” La tregua tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi al Grande Fratello è stata solo apparente. Durante la puntata del 25 settembre, tra i due concorrenti c’è ancora un faccia a faccia. “Dice che sono falsa e ipocrita, è il suo modo di schiacciarmi”, racconta lei.

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata del 25 settembre del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha parlato di nuovo del rapporto tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. I due concorrenti avevano siglato una tregua dopo le tensioni delle scorse settimane, ma pare che sia stata solo apparente.

Il confronto tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi

In diretta, nella puntata del 25 settembre, Beatrice e Massimiliano hanno avuto ancora una volta l'occasione di dirsi cosa pensano uno dell'altra. Il concorrente aveva dato alla coinquilina della "prima donna" e della persona antipatica. Un pensiero che ha ribadito di nuovo, convinto che lei non sappia accettare la verità:

Mi dava fastidio questo suo atteggiamento altezzoso, spesso autocritico. Nel momento in cui uno le dice la verità, sei quello cattivo. Questa è la mia personale opinione, ce lo siamo detti in faccia.

A quel punto, Signorini ha chiesto all'attrice se il chiarimento tra loro fosse stato solamente formale o di sostanza, quindi un nuovo inizio nel loro rapporto. Lei ha risposto:

Cercavo di capire cosa gli avesse dato fastidio, adesso dice che "tutti" la pensano così, ma non è vero, io ho degli ottimi rapporti con tutti. È un suo modo di schiacciarmi. Va a dire che sono ipocrita e falsa davanti a tutti, non risolve privatamente. Sabato mattina mi ha detto di resettare e abbiamo provato ad avere un rapporto semplice.

Varrese però non è d'accordo: "Sei stata la prima a dire che sono un bluff".

Lo scontro nella puntata del 21 settembre

Tra i due concorrenti non corre buon sangue ormai da settimane. Durante la puntata del 21 settembre, infatti, tra i due c'era stata una prima discussione. Alfonso Signorini aveva mostrato un confessionale in cui la concorrente lo accusava di "essere un bluff", anche quando c'era già stato un chiarimento. Dopo aver risposto in diretta, il ballerino si era sfogato anche nella pausa pubblicitaria, ancora visibilmente infastidito. "Menomale che so mantenere il controllo, perché fuori da qui…", avrebbe confessato ai compagni.