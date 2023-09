Al GF accusano Vittorio Menozzi di essere menefreghista, lui spiega: “Cresciuto in modo competitivo” Al Grande Fratello, nella puntata del 25 settembre, Vittorio Menozzi è stato criticato dal gruppo per il suo atteggiamento distaccato, tanto che c’è chi lo accusa di essere menefreghista. Il modello ha spiegato: “Sono cresciuto in un contesto individualista e molto competitivo”.

Al Grande Fratello Vittorio Menozzi fatica a integrarsi con il resto del gruppo. Finito spesso in nomination e cresciuto in un contesto "molto competitivo e individualista", il 23enne spiega ad Alfonso Signorini come sta vivendo queste settimane nella Casa.

Il rapporto di Vittorio Menozzi con il resto del gruppo

"Sono cresciuto in un contesto molto competitivo e individualista", spiega Menozzi al conduttore dopo aver visto un filmato in cui diversi coinquilini svelano il motivo per cui l'hanno nominato in queste settimane. Il 23enne, laureato in ingegneria e di professione modello, con una passione anche per la musica e il canto, ha bisogno di passare dei momenti da solo nella Casa, lontano dal resto del gruppo.

Come si vede in un filmato, Menozzi si è lasciato andare ad alcuni commenti sui suoi compagni, sostenendo che indossino delle maschere e fingano di essere amici ma che in realtà si parlino alle spalle. Parole che non sono passate inosservate al gruppo, ma che il modello ha contestualizzato: "Il termine maschere mi è uscito di volata, non volevo dire maschere legate al teatro ma alla questione dell'umore".

Le critiche nei suoi confronti

Alcuni concorrenti credono che ci sia una strategia ben precisa dietro il comportamento di Vittorio. In particolare, Marco Fortunati ritiene che voglia fare il distaccato e che sia un pò menefreghista: "Puoi dirmi che non sei abituato a stare in mezzo alle persone, che ci metti un pò a settarti, ma ora ci sono due strade: o non ti interessa stare qui o hai una motivazione".

Vittorio non è rimasto ferito dalle accuse ricevute e, anzi, è lui a chiedere scusa ai coinquilini per le sue distrazioni. "La sbadataggine e l'interesse sono due cose diverse, ci sono persone con cui mi sento più affine e altre meno", ha concluso il modello.