Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: sabato 2 e domenica 3 marzo in tv Sabato 2 e domenica 3 marzo 2024 tornano gli appuntamenti in tv con Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa. Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio avranno nei loro salotti tanti volti noti dello spettacolo italiano. Da Chiara Ferragni e Barbara D'Urso a Michelle Hunziker: ecco tutti i nomi.

A cura di Gaia Martino

Riparte un nuovo weekend ricco di intrattenimento televisivo. Sabato 2 domenica 3 marzo 2024 riaprono i salotti di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio che nei loro programmi, Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa, ospiteranno personaggi noti dello spettacolo, da Michelle Hunziker a Barbara D'Urso e Chiara Ferragni. Ecco tutti i protagonisti del weekend.

Gli ospiti di Verissimo sabato 2 e domenica 3 marzo

Sabato 2 e domenica 3 marzo, dalle ore 16.30 su Canale 5, torna il weekend in compagnia di Verissimo. Silvia Toffanin nel primo appuntamento del weekend avrà ospite Marco D’Amore, attore nelle sale con il suo ultimo film, di cui firma anche la regia, dal titolo “Caracas”. Poi Mr. Rain, Eleonora Giorgi, Nina Senicar, Claudia Lenti e Alessio Pili Stella da Uomini e Donne. Per la parentesi ‘Terra Amara' sarà ospite Aras Şenol, l’attore che nella soap interpreta Çetin, insieme alla sua fidanzata Eylül Şahin.

Domenica 3 marzo Silvia Toffanin accoglierà in studio Michelle Hunziker, pronta a tornare in tv, dal 6 marzo con “Michelle Impossible & Friends”. In studio a Verissimo ci sarà il duo Ricchi e Poveri e l’energia di Carolyn Smith. Per la loro prima intervista in tv saranno nel programma della Toffanin i quattro postini di “C’è posta per te”: Marcello, Gianfranco, Giovanni e Andrea. Infine, la conduttrice darà spazio alla storia del gruppo musicale I Cugini di Campagna.

Gli ospiti di Domenica In domenica 3 marzo

Domenica 3 marzo 2024, dalle ore 14 su Rai 1, torna l'appuntamento con Domenica In. Il varietà di Mara Venier segnerà il ritorno in tv di Barbara D'Urso, la conduttrice ex Mediaset pronta a raccontare la sua lunga carriera e il nuovo capitolo della sua vita alla collega, negli studi Rai. TvBlog rivela che tra gli ospiti ci saranno inoltre Luisa Ranieri, pronta con la nuova stagione della fiction Le indagini di Lolita Lobosco, Alessandro Cattelan e il regista Michele Guardì.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Fabio Fazio torna in onda domenica 3 marzo, dalle 19.30 sul NOVE, con una nuova puntata di Che tempo che fa. Tra gli ospiti annunciati fino ad ora Chiara Ferragni, al centro del caso Balocco e della presunta separazione da Fedez, poi Loredana Bertè, Gino Cecchettin e Ornella Vanoni.