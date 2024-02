Claudia Lenti e Alessio Pili Stella lasciano Uomini e Donne, lui: “Ripartiamo da zero, fuori da qui” Claudia Lenti e Alessio Pili Stella hanno lasciato insieme Uomini e Donne. Nella puntata di oggi, giovedì 1 febbraio, la coppia del Trono Over ha deciso di vivere la conoscenza senza telecamere: “Ripartiamo da zero, fuori da qui”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Alessio Pili Stella e Claudia Lenti hanno lasciato insieme Uomini e Donne. I due protagonisti del Trono Over oggi, nella puntata di giovedì 1 febbraio, dopo le ultime discussioni hanno deciso di viversi la conoscenza lontani dal programma. È stato il cavaliere a proporre alla dama di uscire insieme: "Ho il pensiero che mi strugge, quello di non averci provato e di aver voltato le spalle. Una donna saggia (Maria de Filippi, ndr) mi ha consigliato di dichiararmi. Ti voglio chiedere di ripartire da zero, di uscire dal programma insieme e di viverci fuori".

La lettera di Alessio Pili Stella

Alessio Pili Stella ha deciso di dichiararsi a Claudia Lenti con una lettera. Prima di fare il suo ingresso in studio, Maria de Filippi ha permesso al Cavaliere di leggere le parole scritte per la Dama: "Si arriva ad un punto in cui, anche se orgoglio e razionalità ti suggeriscono il contrario, bisogna guardarsi dentro, dove i sentimenti hanno ancora voce. Un giorno di settembre due anime simili si incontrano e si comprendono e la mia corazza è sparita. Poi arriva la paura di essere feriti. Un circolo vizioso che solo una cosa forte e importante può interromperlo. Non posso ignorare quello che succede dentro di me ogni volta che ti vedo, che incrocio il suo sguardo e sorriso, è qualcosa che non posso spiegare con razionalità. La stessa razionalità mi ha portato via da te. Abbiamo rovinato tutto e non posso non ascoltare ciò che sento. Non posso andare avanti con un rimpianto che mi strugge dentro, quello di non averci provato fino in fondo e di non aver seguito il mio cuore". È poi entrato in studio e davanti a Claudia Lenti ha dichiarato:

Sono successe tante cose in questi mesi, non so chi ha torto o ragione. Quello che è importante è che ogni volta che ti vedo non ho la serenità di andare avanti. Ho il pensiero che mi strugge, quello di non averci provato e di aver voltato le spalle. Una donna saggia (Maria de Filippi, ndr) mi ha consigliato di dichiararmi. Ti voglio chiedere di ripartire da zero, di uscire dal programma insieme e di viverci fuori.

Le ha infine consegnato lo spazzolino: "Sarà l'unico che avrò in casa mia, sarà tuo".

La reazione di Claudia Lenti

"Io sono senza parole. Ho aspettato questo gesto da mesi. Ma io non sono il tuo giocattolino". Con quest'ultima frase Claudia Lenti ha dato il via ad una dura lite con Tina Cipollari. "Non mi metto sul piedistallo. Io ho paura" ha continuato la Dama prima di chiedere di poter ballare con il Cavaliere. I due, al centro dello studio, hanno chiacchierato, poi ognuno è tornato al suo posto. "Non posso convincerla" ha dichiarato Alessio Pili Stella prima di lasciare lo studio. Claudia Lenti lo ha rincorso e nel corridoio dietro le quinte lo ha baciato: "Usciamo".