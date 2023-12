Gli ascolti tv di mercoledì 27 dicembre: chi ha vinto tra Dumbo e Io Canto Generation Chi ha vinto la gara in termini di ascolti tv tra Dumbo su Rai 1 e la finale di Io canto Generation su Canale 5. Tutti i dati auditel di mercoledì 27 dicembre 2023. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Ieri sera, mercoledì 27 dicembre 2023, il palinsesto televisivo ha offerto ai telespettatori intrattenimento, film, programmi di approfondimento e attualità e pellicole di animazione per tutta la famiglia. Rai Uno ha trasmesso in prima serata il film del 2019 per grandi e piccini, Dumbo, con la regia di Tim Burton. Su Canale 5, invece, è andata in onda la finale di Io Canto Generation, il talent show di Gerry Scotti conclusosi con la vittoria di Marta Viola. Ecco chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv.

La sfida agli ascolti tv tra Dumbo su Rai1 e Io Canto Generation su Canale5

Il film di Tim Burton che ha riscritto a modo suo il capolavoro Disney, Dumbo, andato in onda su Rai Uno ieri sera, mercoledì 27 dicembre 2023, è stato visto da 2.265.000 telespettatori, share 12,75%. La finale del talent show Io Canto Generation, che ha visto Marta Viola sul podio seguita da Sofia Leto e Daniele Mattia Inzucchi, i giovani che si sono classificati al secondo e terzo posto, è stata seguita da 3.180.000 telespettatori, share 24,03%. La sfida in termini di dati auditel la vince quindi Gerry Scotti e il suo talent show che vede giovanissimi cantanti protagonisti.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Il telefilm Il giro del mondo in 80 giorni andato in onda su Rai 2 ieri sera, mercoledì 27 dicembre 2023, è stato visto da 956.000 telespettatori, share 4,90% nella prima puntata e 809.000, 4,78% nella seconda. Uno sguardo dal cielo su Rai 3 ha intrattenuto 1.171.000 telespettatori, share 6,49%. Il film Batman Begins in onda su Italia Uno ieri sera è stato seguito da 945.000 telespettatori, share 5,72%, Fuori dal Coro su Rete 4 ha segnato 910.000 telespettatori, share 6,29%. Il film Australia in onda su Tv 8 ha totalizzato X spettatori pari ad uno share del %. Cash or Trash Chi offre di più? – Xmas Edition andato in onda in prima serata sul NOVE ha intrattenuto 485.000 telespettatori pari ad uno share del 2,7%.