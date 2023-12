Marta Viola vince Io Canto Generation, a lei anche il Premio Tecnico Giuria e Radio Marta Viola ha vinto la prima edizione di Io Canto Generation, il talent show di Gerry Scotti conclusosi ieri, giovedì 28 dicembre 2023. La giovane, di 14 anni, ha conquistato il podio insieme a Sofia Leto, che si è classificata seconda, e Daniele Mattia Inzucchi, sul podio al terzo posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si è conclusa ieri sera, giovedì 28 dicembre 2023, la prima edizione di Io Canto Generation, il talent show show dedicato a giovani ragazzi che, suddivisi in sei squadre capitanate da grandi della musica italiana, si sono sfidati a ritmo di cover per conquistare il podio. Gerry Scotti ha annunciato ieri sera la vincitrice dell'edizione: Marta Viola.

La vittoria di Marta Viola

Marta Viola ha conquistato la prima edizione di Io Canto Generation ieri, nel corso della finale. È arrivata sul podio insieme a Sofia Leto, che si è classificata seconda, e Daniele Mattia Inzucchi, sul podio al terzo posto. "Vorrei ringraziare la mia famiglia per avermi sostenuto in questi anni, i vocal coach per avermi migliorata e tutto il pubblico" ha dichiarato la giovane cantante che ha conquistato un viaggio negli Stati Uniti e a Firenze: prenderà parte alla Summer School Academy di canto, cinema e filmmaking musicale, presso la sede della New York Film Academy. "Probabilmente sarai una di quella che ce la farà anche in America" ha commentato Gerry Scotti prima di consegnarle, insieme alla speaker di R101 Chiara Tortorella, il Premio Tecnico Giuria e Radio: "Il tuo primo singolo sarà in onda su Radio 101".

Chi è Marta Viola, il giovanissimo talento di Io Canto Generation

Marta Viola con la sua voce, a 14 anni, ha conquistato i giurati e il pubblico di Io Canto ed ha conquistato la vittoria. Ha cantato brani evergreen come My Heart Will Go On di Celine Dion, Di Sole e D'Azzurro di Giorgia, poi nella finale a tre ha sbaragliato la concorrenza intonando in duetto con la sua caposquadra Benedetta Caretta il brano Surrender. Marta Viola a 10 anni aveva già rappresentato l'Italia al Junior Eurovision Song Contest, nel 2019, classificandosi settima. Il suo talent scout, Franco Fasano, è l'autore di Ti lascerò, brano vincitore di Sanremo nel 1989 cantato da Anna Oxa e Fausto Leali.