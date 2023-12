Marta Viola dopo la vittoria di Io Canto Generation: il suo futuro a New York La giovanissima cantante sui social si racconta come un fiume in piena, emozionata e orgogliosa di aver raggiunto un traguardo così importante come la vittoria di Io Canto Generation. Ecco il suo futuro adesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Marta Viola dopo la vittoria di Io Canto Generation sta vivendo il suo sogno. Sui social si racconta come un fiume in piena, emozionata e orgogliosa di aver raggiunto un traguardo così importante. Per la serie "corsi e ricorsi storici", la giovanissima 14enne torinese faceva parte del team di Benedetta Caretta, che vinse a sua volta l'edizione di Io Canto nel 2010. Con questa vittoria, Marta Viola strappa un posto alla Summer School Academy e alla New York Film Academy di Firenze oltre a un week-end lungo a New York, sempre accompagnata dalla prestigiosa scuola americana.

Le parole di Marta Viola

Marta Viola, che già nel 2019 all'età di 10 anni aveva rappresentato l'Italia per lo Junior Eurovision Song Contest, ha dichiarato: "È successo! Ancora non posso crederci, è stata un’avventura incredibile: le amicizie, le cantate in hotel fino a tardi, le prove a casa e in studio, i costumi, le settimane che mi sembravano infinite prima di rivedervi, le videochiamate, gli abbracci, i pianti, le standing ovation, i voti, le esultanze, la mia squadra, la mia coach con cui ho condiviso questo palco tantissime volte Benedetta Caretta, il regista Roby Cenci che ci ha trattato come fossimo suoi figli. Tutto, tutto, tutto ha formato questa vittoria grazie infinite a tutti! Sto davvero vivendo un sogno e prometto di continuare a cantare ancora e ancora con tutta l'anima che ho".

Il successo di Io Canto Generation

Mediaset ha espresso grande soddisfazione per i risultati di "Io Canto Generation" snocciolando, in un comunicato stampa, tutti i dati Auditel: "La finalissima del talent musicale condotto da Gerry Scotti ha dominato la prima serata con il 24.04% di share individui e 3.180.000 telespettatori totali (che sale a 4.082.000 nella fascia di prime-time)". Lo show, al momento della premiazione, ha fatto segnare anche un picco di 36.5% di share. Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: "Un grande show, un grande cast, un grande conduttore. Sei bellissime serate, che hanno illuminato Canale 5, grazie a talento, passione, energia".