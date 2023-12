Gli ascolti tv di mercoledì 6 dicembre: chi ha vinto tra Il giorno più bello e Io Canto Generation Gli ascolti tv di mercoledì 6 dicembre 2023: chi ha vinto la sfida tra Il giorno più bello su Rai Uno e l’appuntamento con Io Canto Generation su Canale 5. Tutti i dati Auditel.

Il palinsesto televisivo ieri sera, mercoledì 6 dicembre 2023, ha regalato ai telespettatori film, programmi di approfondimento e attualità, intrattenimento e calcio. In onda su Canale 5, è andato in onda l'appuntamento con il talent per giovanissimi, Io Canto Generation. Mentre su Rai 1 è stato trasmesso il film Il giorno più bello. Su Rai 2, invece, il pubblico ha potuto assistere ai nuovi episodi di Noi siamo leggenda. Ecco chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv.

La sfida agli ascolti tra Il giorno più bello e Io Canto Generation

Nella serata di mercoledì 6 dicembre, il pubblico di Rai1 ha potuto godere della visione del film del 2022 Il giorno più bello, con protagonisti Luca Bizzarri, Paolo Kessissoglu e Valeria Bilello, che raccontano la storia di un wedding planner innamorato dalla sua responsabile catering, sposata a sua volta con uno dei suoi più cari amici, un intreccio che si scioglierà tra mille peripezie, tra bugie e verità inaspettate da scoprire. Il film ha totalizzato 2.244.000 spettatori arrivando al 12.7% di share.

Su Canale 5, invece, l'appuntamento con Io Canto Generation condotto da Gerry Scotti è ormai attesissimo dal pubblico e, infatti, la puntata ha conquistato l'attenzione di spettatori e ha incollato davanti al video 2.736.000 spettatori arrivando ad uno share del 18.4%. Vincendo, di fatto, la consueta sfida agli ascolti tv.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 la terza puntata di Noi Siamo Leggenda è stata vista da da 717.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia1 l’ottava di finale di Coppa Italia: Fiorentina-Parma ha registrato 1.548.000 spettatori con l’8.7% di share. Su Rai3, dopo una presentazione, Chi l’ha Visto? ha segnato 1.808.000 spettatori registrando l’11% di share. Su Rete4 Fuori dal Coro ha guadagnato 828.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 Nuclear Now è stato visto da 685.000 spettatori e il 3.9% di share. Su Tv8 la semifinale di X Factor in prima tv free ha raggiunto 396.000 spettatori con il 2.7% di share. Sul Nove Only Fun – Comico Show in replica è stato scelto da 491.000 spettatori con il 2.8%