“Ginevra Lamborghini non ha il Covid, finge per incontrare Antonino”, ma lei mostra il tampone Ginevra Lamborghini è stata accusata di avere finto di avere il Covid per evitare di rientrare nella Casa del GF Vip nel periodo in cui Antonino SOPinalbese dovrà allontanarsene per sottoporsi a un intervento.

A cura di Stefania Rocco

Ginevra Lamborghini rientrerà nella Casa del Grande Fratello Vip a circa due mesi dalla sua squalifica. La proposta della produzione è stata accettata di buon grado dall’ereditiera che avrà modo, così, di rivedere Antonino Spinalbese e fare il punto sulla loro relazione. Ma un imprevisto ha temporaneamente sospeso il suo rientro: Lamborghini è risultata essere positiva al Covid e, al momento, si trova in isolamento in albergo. Sono diversi quelli che, proprio in queste ore, l’hanno accusata di avere finto la positività al Covid per poter posticipare il suo ritorno nella Casa. Ma con quale scopo Ginevra avrebbe dovuto fingere?

Antonino Spinalbese lascerà il GF Vip per un intervento

A motivare presunta bugia di Ginevra sarebbe stato un episodio indipendente dalla sua volontà. Tra poche ore, Antonino dovrà temporaneamente abbandonare la Casa di Cinecittà per sottoporsi a un intervento chirurgico. Resterà fuori dai giochi per circa 5 giorni, prima di rientrare. Se, come pare, l’ex compagno di Belén Rodriguez dovrà abbandonare la Casa nell’immediato futuro, il rientro di Ginevra potrebbe non avere senso. È noto, infatti, che l’ingresso dell’ereditiera sia spinto proprio dalla necessità degli autori del reality show di capire a che punto è il rapporto con Spinalbese.

Ginevra Lamborghini mostra l’esito del tampone

Ma, di fronte all’accusa di avere mentito, Ginevra ha deciso di non restare in silenzio. Nel corso di una diretta Instagram di qualche ora fa, l’ereditiera ha mostrato l’esito del tampone al quale si è sottoposta e il cui report ha inequivocabilmente confermato la positività. “Parliamo di cose serie e non di freg**ce”, è stato il commento di Ginevra, “Qui c’è scritto ‘positivo’, ok? Non vi basta?”. Quindi, dopo avere mostrato i medicinali e gli integratori che sta prendendo, ha concluso: “Mi rendo conto che è ridicola questa cosa ma così almeno mettiamo a tacere qualcuno”.