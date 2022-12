“Gianluca Benincasa concorrente al GFVip”, l’ex di Antonella Fiordelisi sarebbe pronto ad entrare “Sono l’unico che ancora non lo sa”, spiega Gianluca Benincasa a Fanpage.it lasciando intendere di essere al corrente delle indiscrezioni sul suo ingresso imminente nella Casa. Nulla di confermato dunque, ma la possibilità che possa ribaltare la partita dei Donnalisi è nell’aria e sarebbe, dal canto suo, anche ben gradita. “Magari…”.

A cura di Giulia Turco

Mentre la storia d'amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è sul punto di naufragare, sembra che una nuova pedina possa entrare in gioco per ribaltare la partita. Si tratta di Gianluca Benincasa, volto già ben noto alle dinamiche sentimentali del GFVip in qualità di ex fidanzato di Antonella Fiodelisi. Voci vicine al programma parlano della possibilità di un suo ingresso imminente nella Casa. Fanpage.it lo ha raggiunto per un commento.

Gianluca Benincasa accetterebbe l'invito ad entrare nella Casa

"Sono l'unico che ancora non lo sa", spiega Gianluca Benincasa lasciando intendere di essere al corrente delle indiscrezioni. Nulla di confermato dunque, ma la possibilità di un suo ingresso con il nuovo anno è nell'aria e sarebbe, dal canto suo, anche ben gradita. "Magari…", aggiunge. "Non mi è arrivata nessuna proposta, almeno per il momento", chiarisce. Potrebbe essere solo questione di tempo, forse quello necessario per i "Donnalisi" di scrivere il capitolo conclusivo del loro amore. Benincasa d'altronde è un volto ben noto al programma, in studio a supportare Antonella già dalle prime puntate a settembre. A novembre poi è entrato in Casa per chiedere alla sua ex una conferma del loro amore. Lei ne ha preso le distanze, per continuare ad esplorare la conoscenza con Donnamaria, complice l'influenza spingente del padre, che li ha sempre supportati.

La resa dei conti con Gianluca e l'uscita di scena di Donnamaria

Ora però che la dinamica amorosa non sembra più funzionare, Antonella potrebbe avere maggior giovamento da un percorso come elemento sciolto nella Casa. Non prima però di regalare al pubblico il gusto di assistere alla resa dei conti con l'ex fidanzato Gianluca, che finora ha atteso paziente la presa di consapevolezza che Edoardo non era l'uomo giusto per lei. Donnamaria dal canto suo non sta vivendo un periodo particolarmente glorioso nella Casa e le sue recenti esternazioni nei confronti di Antonella hanno fatto storcere il naso al pubblico.