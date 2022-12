Edoardo Donnamaria e la frase infelice su Antonella Fiordelisi: “Ti consolerai, so come sei fatta” Frase infelice rivolta da Edoardo Donnamaria alla fidanzata Antonella Fiordalisi nella Casa del GF Vip. Il volto do Forum l’aveva prima invitata a venire a letto per “mostrarle una casetta”, per poi apostrofarla in questi termini: “Ti consolerai presto, lo so come sei fatta”.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una frase infelice rivolta da Edoardo Donnamaria alla fidanzata Antonella Fiordelisi sta facendo storcere il naso agli spettatori della coppia del Grande Fratello Vip. Il volto di Forum, al termine dell’ennesima lite con la fidanzata, l'ha apostrofata in malo modo, come per sottolineare il fatto che la concorrente non avrebbe avuto problemi a voltare pagina e avvicinarsi a un altro uomo nonostante tutto quello che hanno vissuto nella Casa. Quelle frasi, comprensibilmente, non sono piaciute agli spettatori del GF Vip.

Che cosa ha detto Edoardo Donnamaria

Nel video che circola in rete, Edoardo entra in camera da letto e, rivolto ad Antonella – che ne esce subito dopo probabilmente per non incontrarlo – dice a voce alta: “Vieni vieni, ti faccio vedere una cosetta se viene a dormire qua”. Qualche istante dopo, l’uomo ha rincarato la dose e aggiunto: “Tanto ti consolerai molto presto, lo so come sei fatta, lo so già come farei, ti conosco. Sono falso, eh? Perché sono falso? Dimmi il motivo per il quale sarei falso”. Antonella, infastidita, lo ha allontanato bruscamente.

La vita di coppia movimentata di Edoardo e Antonella nella Casa

La vita sentimentale di Edoardo e Antonella nella Casa del Grande Fratello Vip è sempre stata particolarmente movimentata. Dal momento in cui si sono innamorati, i due hanno collezionato un folto numero di litigi. Ad allontanarli è stata soprattutto la gelosia manifestata da Edoardo a proposito del rapporto tra la fidanzata e Antonino Spinalbese. Ma anche le palesi e frequenti provocazioni di Antonella hanno giocato un ruolo nelle liti tra i due, portandoli a scontrarsi più volte. L'ultimo confronto, in ordine di tempo, è arrivato solo la scorsa notte e ha visto i due confrontarsi duramente. A tifare per la coppia è il padre di Antonella Fiordelisi che ha ammesso fin da subito di essere rimasto conquistato da Edoardo. Sono rimasti in silenzio, invece, i genitori di Donnamaria, che non si sono ancora espressi a proposito del rapporto con Antonella.