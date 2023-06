Futurama torna dopo 10 anni: l’undicesima stagione dal 24 luglio Buone notizie per i fan di Futurama: Disney+ ha annunciato che l’undicesima stagione debutterà in Italia lunedì 24 luglio con nuovi episodi ogni settimana.

Una pausa lunga 10 anni, ma ora è tempo di tornare per Futurama. L'annuncio di Disney+ spiazza in pieno pomeriggio inoltrato: l'undicesima stagione della serie animata per adulti di Matt Groening e David X. Cohen, farà il suo debutto in Italia lunedì 24 luglio con nuovi episodi ogni settimana, proprio come accadeva una volta con la tv lineare. Questa volta, però, la serie sarà un'esclusiva Disney+.

La nuova stagione di Futurama

La nuova serie si compone di dieci episodi. Gli argomenti sono i più scottanti: cancel culture, vaccini, bitcoin, pandemie, piattaforme in streaming. Futurama affronterà ognuno di questi argomenti, ma risponderà anche alle domande lasciate in sospeso e che cercano risposta da oltre dieci anni. Nell'annuncio viene garantita l'apertura a tutti gli spettatori, anche tutti quelli che non hanno mai visto un solo episodio della serie. Futurama 11, infatti, si potrà seguire come se fosse una serie inedita vera e propria, con una sua indipendenza. Lo spirito satirico della serie originale è rimasto intatto.

La storia di Futurama

Futurama ha debuttato nel 1999 diventando velocemente una delle serie più amate di sempre da pubblico e critica. Nella sua storia ha vinto anche due Emmy Awards come Outstanding Animated Program. La serie, ambientata in un futuro lontano, è da sempre stata una critica alla società del presente. La serie racconta la stoira di Philip J. Fry, un ragazzo che consegna pizze a New York che si congela accidentalmente nel 1999 e viene scongelato nel 3000. In questa nuova New York farà amicizia con Bender, un robot bevitore doppiato da John DiMaggio nella serie originale e si innamora di Leela, una ciclope. La compagnia si arricchisce con il contabile Hermes Conrad, l'assistente Amy Wong e l'aragosta aliena, il Dottor John Zoidberg. La serie ha avuto una vita abbastanza tribolata: cancellata un paio di volte e sempre resuscitata.