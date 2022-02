Futurama torna dopo oltre 20 anni, il revival della serie animata arriva nel 2023 La serie animata ideata da Matt Groening tornerò sulla piattaforma Hulu nel 2023. Dopo il debutto nel 1999 era stata cancellata una prima volta nel 2003, prima di torna cinque anni dopo. Ora è stato annunciato il terzo revival.

A cura di Andrea Parrella

Futurama sta per tornare. La serie animata creata da Matt Groening sarà prodotta e trasmessa dalla piattaforma streaming Hulu nel 2023. Come riporta il sito Deadline, a lavorare al progetto saranno i produttori della serie originale, con il cast di doppiatori storici (in forse solo il doppiatore di Bender, John DiMaggio, attualmente ancora in trattativa).

Un altro ritorno per Futurama

Non ci sono ancora notizie certe rispetto all'arrivo in Italia, dove è stata storicamente trasmessa da Fox e Mediaset. È probabile che i 20 episodi della nuova stagione saranno disponibili sulla piattaforma Disney +. Il debutto della serie animata futurista risale al 1999, ma quello prodotto da Hulu non sarà il primo revival della serie. Dopo la cancellazione nel 2003, con tanto di proteste di Matt Groening che aveva contestato il network per non aver supportato abbastanza il prodotto, Futurama era tornato dal 2008 al 2013, arrivando a contare un totale di 7 stagioni e 140 episodi. "È un onore annunciare il ritorno trionfante di Futurama – ha commentato Matt Groening ironicamente – prima di essere brutalmente cancellata ancora una volta".

Dai Simpson a Futurama, l'intuizione di Matt Groening

Forte dell'enorme successo die Simpson, Matt Groening aveva lanciato il suo nuovo lavoro alla vigilia dell'inizio del nuovo millennio, con l'intento di raccontare il futuro con lo stesso sarcasmo e un'immutata capacità di immaginare certi aspetti del destino dell'umanità. Se i Simpson hanno fatto discutere per la capacità di saper prevedere certi avvenimenti, l'elezione di Trump come Presidente degli Stati Uniti è forse l'esempio più illuminante, Futurama è riuscito nell'impresa di non far rimpiangere l'opera precedente, partendo dall'espediente narrativo del protagonista, Fry, delivery che trasporta pizze e che cade accidentalmente in una capsula criogenica rimanendo congelato per 1000 anni. Al suo risveglio troverà un mondo in cui l'utopia e la distopia si contendono il predominio sulla realtà.