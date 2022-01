Le Winx sono diventate maggiorenni, 18 anni fa la geniale creazione di Iginio Straffi In diciotto anni: 8 serie animate tv, 2 serie animate originali coprodotte con Netflix più una serie tv, 3 lungometraggi animati, innumerevoli live show e musical internazionali.

Le Winx, il cartone animato Rainbow

Le Winx sono diventate maggiorenni. Winx Club, la popolare grande creazione di Iginio Straffi, compie 18 anni. Un successo crescente che continua anche oggi, un brand che grazie alla progettualità di Rainbow ha saputo come reinventarsi stagione dopo stagione. Le Winx continuano a ispirare bambini e ragazzi di tutto il mondo. Il 28 gennaio 2004, le Winx entrarono per la prima volta nelle case degli italiani.

Distribuito in oltre 150 paesi, Winx Club conta 8 serie animate televisive, 2 serie animate originali coprodotte con Netflix, 3 lungometraggi animati, innumerevoli live show e musical internazionali.

Il successo delle Winx

Ancora oggi, Winx Club è tra i contenuti più seguiti globalmente. I temi che affronta il cartone animato sono sempre attuali: inclusività, diversità, valori che affrontano e travalicano ogni confine culturale, come l'amicizia e il coraggio, l'amore, la generosità, l'impegno e la positività. Diciotto anni in cui le Winx sono cresciute insieme ai loro fan.

Il ritorno su Netflix

Una scena della serie Netflix "FATE: The Winx Saga"

La visione e la lungimiranza di Rainbow e di Iginio Straffi arrivano fino alla serie live action originale Netflix, "FATE: The Winx Saga", prodotta in collaborazione con Rainbow. La serie tv è stata un successo globale e la seconda stagione è già in arrivo. Una serie dal respiro internazionale che è però un orgoglio tutto italiano. Per celebrare i primi 18 anni di WinxClub sarà presto svelato un calendario di eventi e progetti dedicati ai fan di tutto il mondo, che nel frattempo si sono uniti per celebrare insieme questo magnifico traguardo. Da ogni angolo del globo sono migliaia i video postati e condivisi sulla rete, a testimoniare l’amore per il brand che ancora anima la community.