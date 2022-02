Iginio Straffi: “18 anni con le mie Winx, hanno l’età di Blanco” A Fanpage.it, il papà delle Winx racconta il successo delle sue fatine nel mondo. E su Sanremo: “Impressionato da Blanco. Bravi Fiorello, Zalone e Amadeus”

Il 28 gennaio 2004, su Rai2, debuttava un cartone animato che oggi è un classico cross-mediale che non ha precedenti in Italia. Parliamo di Winx Club, le fatine made in Italy che sono cresciute, sono diventate maggiorenni passando per ben 8 serie animate per la tv, 2 serie animate coprodotte con e per Netflix, 3 lungometraggi d'animazione e una serie televisiva in live action – "FATE: The Winx Saga" – con la seconda stagione di prossima pubblicazione. A Fanpage.it, Iginio Straffi, patron della Rainbow, racconta la sua soddisfazione nel vedere crescere un progetto così autentico a livello internazionale. E sul Festival di Sanremo: "Ho apprezzato molto Blanco, giovanissimo, ha l'età delle mie Winx". E su Amadeus e il quarto Festival: "Se lo merita. Amadeus ha svecchiato i toni, ha aperto ai giovani e ha fatto molto bene. Bravi anche Zalone e Fiorello, sono amici e li ho sentiti".

Come si sente un papà quando vede le sue figlie più care festeggiare 18 anni?

Mi sento un papà orgoglioso perché in diciotto anni mi hanno dato tante soddisfazioni queste ragazze. Sono cresciute con questi sani valori: amicizia, ecologia, indipendenza. Il fatto che a distanza di tanti anni, abbiano milioni di fan in tutto il mondo che vogliono bene a queste nostre fatine made in Italy, non mi può che riempire di gioia e di orgoglio.

In questa settimana abbiamo visto una serie di iniziative, la più coinvolgente è stato vedere tantissimi video da tutto il mondo per celebrare le Winx.

Questa è la parte più gratificante del nostro mestiere. Sì, i soldi servono, sì, il successo serve per crescere e produrre di più, ma toccare con mano l'emozione e sapere di essere stati fondamentali per una parte della loro vita, è la cosa più bella. Quando ho visto tutti questi video, mi sono emozionato profondamente. Queste testimonianze poi sono finite in piccolissima parte nel video celebrativo che abbiamo fatto, perché erano davvero tantissimi e da tutto il mondo.

Se restiamo sul territorio italiano, non mi sembrano tante le realtà – restando al brand delle Winx – che sono durate così tanto.

Abbiamo pensato da subito a creare dei classici, qualcosa che potesse andare al di là delle generazioni. Non erano ancora nate le Winx, ma io già pensavo a questo, creare un classico dell'animazione. Dall'America ci insegnavano che bisogna avere almeno dieci anni di successo continuato, per poter aspirare a diventare un classico. Ora siamo arrivati quasi a venti e siamo molto soddisfatti.

La serie delle Winx su Netflix

Le Winx sono anche su Netflix con FATE: The Winx Saga.

La seconda stagione è in arrivo. Le riprese sono terminate da poco e dovrebbe uscire sulla piattaforma entro l'anno e in tutto il mondo. Speriamo che la seconda stagione bissi il successo della prima. Poi, chiaramente, in futuro si rimetterà in pista l'idea di un film in live action, magari anche un musical.

Ma FATE si legge in inglese o in italiano? È un gioco di parole?

È proprio così (ride, ndr) è un gioco di parole. Si legge FATE (in inglese, fāt, ndr) così in tutto il resto del mondo è chiaro a tutti, poi ci siamo divertiti con Netflix a creare questo gioco linguistico, perché le Winx sono fate e per l'Italia è perfetto così.

Alla sera vorrei tanto guardare un telegiornale, ma con due bambini – lo può capire benissimo – a quell'ora non facciamo altro che guardare "Pinocchio and friends". Come sta andando?

Lei che c'ha il polso, avendo i bambini, lo sa prima delle ricerche: c'è stata una grande risposta. "Pinocchio and friends" sta avendo un successo incredibile. È sempre ai primi posti degli ascolti del canale RaiYoYo a qualunque orario viene trasmesso. Questo vuol dire che si è creato uno zoccolo duro di fan che lo guardano e lo aspettano. Tra poco avremo libri e altre cose che possono integrare il contenuto con i nuovi episodi in arrivo alla fine di marzo.

Pinocchio and Friends, in onda su Rai YoYo (canale 43)

È da poco finito Sanremo, l'ha visto? Le è piaciuto?

L'ho visto a spizzichi e bocconi. Ho amato tanto l'intervento di Fiorello e quello di Checco Zalone, che sono persone che conosco e che ammiro personalmente. Zalone ha fatto un grande lavoro, una serata dove ha insegnato cos'è la comicità, al di là delle polemiche dove sembra che oramai non si può fare più ridere su nulla.

Li ha sentiti Zalone e Fiorello?

Sì, certo. Ci sentiamo spesso, quindi li ho chiamati per i complimenti.

Hanno vinto Mahmood e Blanco con "Brividi". Le è piaciuta la canzone?

Sono rimasto davvero impressionato da Blanco, dalla sua voce e dalla sua presenza scenica. Di Mahmood, già sapevamo, lui invece è stato incredibile. È giovanissimo, ha l'età delle mie Winx. Non so perché ma mi ha ricordato Tiziano Ferro da giovane.

È stato soprattutto il Festival di Amadeus e, probabilmente, così sarà anche il prossimo. È il nuovo Pippo Baudo?

Un po' lo ricorda, sì. Magari però Amadeus riesce a essere molto più ironico e coinvolgente mentre Pippo Baudo era un po' troppo protagonista. Amadeus ha svecchiato i toni, ha aperto ai giovani e ha fatto molto bene. È naturale che la Rai possa continuare con lui.