video suggerito

Morto Mark Snow, il compositore della colonna sonora di X-Files aveva 78 anni È morto all’età di 78 anni Mark Snow, compositore tra i più noti nel mondo del cinema e della tv. Ha scritto la colonna sonora di X-Files, curandone più di 200 episodi, ma tanti altri sono le melodie che portano la sua firma. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ilaria Costabile

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto all'età di 78 anni Mark Snow, compositore tra i più celebri della televisione, che ha scritto le colonne sonore di alcuni titoli cult del piccolo schermo e non solo. La notizia della scomparsa, avvenuta nella sua abitazione in Connecticut, è stata confermata dal suo agente, senza però che sia stata rivelata la causa del decesso. Tra le più note melodie da lui scritte, quella di X-Files, diventata indimenticabile.

Il talento e la carriera di Mark Snow

Era nato a New York il 26 settembre 1946 con il nome di Mark Fulterman, poi cambiato in quello di Snow. La sua infanzia e adolescenza furono a Brooklyn, ed entrò alla Juilliard School. Il suo lavoro da compositore iniziò alla fine degli Anni 70 e da quel momento fu nominato ben ben 15 volte agli Emmy Awards. Per X-Files, Snow compose la colonna sonora di circa 200 episodi, oltre che per i due film che furono tratti da quest'ultima. Pensare che quel tema, così riconoscibile, quella melodia fischiata accompagnata dall'eco sottostante, nacque quasi per caso e scalò la classifica della UK Singles Chart, posizionandosi in seconda posizione.

Negli anni, però, lavorò a numerosi altri titoli televisivi. Curò, infatti, la sigla di Cuore e Batticuore, conosciuto in America come Hart to Hart, si occupò anche di T.J Hooker, passando per Smalville, Millenium e Blue Bloods. Celebri le musiche anche dei film come The New Mutants, Pazzi in Alabama e Generazione perfetta. Il suo talento cristallino gli fece conquistare un posto d'onore nell'industria televisiva e musicale, grazie alla sua capacità di trovare la musica giusta per accompagnare le serie tv più iconiche, con l'intento di renderle indelebili nella mente del pubblico. Oltre ad essere un talentuoso compositore, aveva fondato la New York Rock & Roll Ensemble, una band rock attiva tra la fine degli Anni Sessanta e l'inizio degli Anni Settanta.