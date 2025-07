È morto Tom Troupe, l’attore di Star Trek e Mission: Impossible aveva appena compiuto 97 anni

L'attore Tom Troupe, celebre per i suoi ruoli in Mission: Impossibile e Star Trek, è morto all'età di 97 anni. A confermarlo è stato il suo agente Harlan Boll.

La scomparsa dell'attore Tom Troupe

Tom Troupe, conosciuto soprattutto per i suoi ruoli in Star Trek e Mission: Impossible, è scomparso all'età di 97 anni, come confermato dalla sua famiglia domenica e riportato da Deadline. L'attore è morto per cause naturali il 20 luglio nella sua casa a Los Angeles, cinque giorni dopo il suo compleanno. Troupe lascia il figlio Christopher, la nuora Becky Coulter e diversi nipoti e pronipoti. I suoi familiari hanno chiesto che, in alternativa ai fiori, siano inviate donazioni all'Entertainment Community Fund o alla Pasadena Humane Society.

La vita e la carriera dell'attore Tom Troupe

Tom Troupe è nato il 15 luglio 1928 a in Missouri, per poi trasferirsi appena ventenne a New York per frequentare una scuola di recitazione. Nel 1955 sposò la sua prima moglie, l'attrice Sally Singer. Dal matrimonio nacque un figlio, Christopher, ma la coppia si separò nel 1962. Troupe debuttò a Broadway nel 1957 interpretando Peter van Daan ne Il diario di Anna Frank. Tra i suoi ruoli più ricordati, quello di David Day nella serie Mission: Impossible e del tenente Matthew Harold in Star Trek, entrambi del 1967. L'attore ha preso parte a serie come La signora in giallo, Il fuggiasco, The Wild Wild West, Mary Hartman, Mary Hartman, Cagney & Lacey, CHiPs, Knots Landing. Al cinema è apparso in Cheers, The Big Fisherman, The Devil’s Brigade, Kelly's Heroes, Summer School e Belli e dannati. A teatro ha condiviso il palco con Carole Cook, con cui è stato sposato dal 1964 al 2023 (anno in cui rimase vedovo) e con la quale ha vinto il premio Los Angeles Ovation Award alla carriera nel 2002. Truope ha fondato la scuola di recitazione The Faculty a Los Angeles.