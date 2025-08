È morto Jonathan Kaplan, il regista di The Accused e E.R- Medici in prima linea aveva 77 anni

Il regista, noto per film come The Accused e candidato cinque volte agli Emmy per la serie tv E.R- Medici in prima linea, aveva 77 anni. A darne notizia la figlia Molly, rivelando che il padre era affetto da una forma avanzata di cancro al fegato.

È morto Jonathan Kaplan. Il regista, noto per film come The Accused e candidato cinque volte agli Emmy per la serie tv E.R- Medici in prima linea, aveva 77 anni. A darne notizia la figlia Molly, rivelando che il padre era affetto da una forma avanzata di cancro al fegato. Il decesso è avvenuto nella giornata di venerdì 1 agosto nella sua casa a Los Angeles.

L'annuncio della morte e il ricordo di Matt Dillon

È stata Molly Kaplan ad annunciare la morte del padre e a rivelarne la cause. Jonathan Kaplan aveva 77 anni ed era affetto da una forma ormai avanzata di cancro al fegato. "Era un padre amorevole e premuoroso", ha detto al ragazza al The Hollywood Reporter. Diversi gli attori che hanno voluto ricordarlo, tra i quali Matt Dillon, che gli ha dedicato un post su Instagram: "

È stato colui che mi ha dato il mio primo lavoro in Over the Edge. Appena uscito dalla scuola media, senza alcuna esperienza, e questo ha cambiato per sempre la mia vita. […] Non ho mai incontrato un altro direttore come lui. Aveva una personalità infuocata e rideva sempre. Mi ha incoraggiato a improvvisare e a dire che gli ricordavo Isaac Hayes! Chi aveva diretto in "Truck Turners". Gli sarò sempre grato.

La carriera di Jonathan Kaplan tra cinema e tv

Figlio del compositore cinematografico Sol Kaplan e dell'attrice Frances Heflin, Jonathan Kaplan era nato a Parigi nel novembre del 1947. Ancora bambino, si trasferì prima a Los Angeles e poi a New York, recitando anche a Broadway. Si laureò all'Università di Chicago e studiò cinema alla New York University, guidato da Martin Scorsese. La popolarità per Kaplan arrivò nel 1988 quando diresse il film The Accused (Sotto Accusa), con il quale Jodie Foster vincere il suo orimeo premio ocar. Fu poi candidato per cinque volte agli Emmy per la regia di E.R- Medici in Prima Linea. Tra i suoi lavori si ricordando anche serie tv come Law and Order: Unità Speciale, Senza Traccia e Brothers & Sisters.