Papa Francesco fa fare ascolti miracolosi a Fabio Fazio, L’amica geniale 3 si ferma al 20% di share Il palinsesto televisivo di domenica 6 febbraio è stato ricco di eventi attesi. Rai1 ha trasmesso la prima puntata della serie L’amica geniale 3 – Storia di chi fugge e di chi resta. Su Rai3, invece, Fabio Fazio ha intervistato Papa Francesco nel programma Che tempo che fa.

A cura di Daniela Seclì

Boom da oltre 6 milioni per il Papa che predica l'accoglienza

Rai1 ha trasmesso la prima puntata de L'amica geniale 3 – Storia di chi fugge e di chi resta. In particolare, gli spettatori hanno assistito ai primi due episodi, intitolati: Sconcezze e La febbre (qui le anticipazioni della seconda puntata). La prima puntata de L'amica geniale 3 è stata seguita da 4.650.000 spettatori pari al 20.6% di share. Ascolti evidentemente tiepidi rispetto agli esordi delle due stagioni precedenti (vedi dati in basso, ndr). Rai3 ha trasmesso una nuova puntata di Che tempo che fa, nel corso della quale Fabio Fazio ha intervistato Papa Francesco. Il programma è stato seguito da 6.731.000 spettatori pari ad uno share del 25.4%. Un vero e proprio boom per la trasmissione di Rai3, grazie a quel Papa dal volto umano, che invita tutti ad accostarsi alla sofferenza degli altri per scacciare ogni forma di indifferenza. Sua Santità, poi, ha rimarcato il modo indegno in cui vengono trattati i migranti:

"Con i migranti quello che si fa è criminale. Per arrivare al mare soffrono tanto. Ci sono dei filmati sui lager della Libia, che mostrano il dolore di chi vuole fuggire e finisce nelle mani dei trafficanti. Soffrono, poi rischiano per attraversare il Mediterraneo e a volte vengono respinti. Chi ha la responsabilità locale dice no. Capire quanti migranti può accogliere un Paese è un problema di politica interna che va pensato bene. L’Unione Europea deve mettersi d’accordo, l’equilibrio si crea in comunione. Il migrante va sempre acconto, accompagnato, promosso e integrato soprattutto. Ci sono paesi che con il calo demografico che vivono hanno bisogno di gente. Un migrante integrato aiuta quel Paese. La politica migratoria va pensata come politica continentale".

L'amica geniale 3 è l'esordio più basso tra le tre stagioni

Tornando a L'amica geniale, vediamo i dati registrati dagli esordi delle due stagioni precedenti. Ne L'amica geniale 1, la prima puntata trasmessa il 27 novembre 2018 ha registrato: 7.092.000 spettatori pari al 29.3% di share (il primo episodio "Le bambole" ha registrato 7.458.000 spettatori con il 28.1% di share e il secondo episodio "I soldi" ha ottenuto 6.729.000 spettatori con il 30.8% di share). Ne L'amica geniale 2 – Storia del nuovo cognome, la prima puntata trasmessa il 10 febbraio 2020 è stata seguita da 6.854.000 spettatori pari al 29.3% di share (il primo episodio "Il nuovo cognome" ha ottenuto 7.099.000 spettatori con il 27.97% di share, il secondo episodio "Il corpo" ha raccolto 6.452.000 spettatori con il 32% di share). Quello della terza stagione, dunque, è l'esordio più basso di sempre.

Ascolti tv di domenica 6 febbraio

Ecco i dati di ascolto registrati dalle altre reti televisive. Canale5 ha trasmesso una nuova puntata di Avanti un altro…Pure di sera. Il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti è stato seguito da 2.484.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Rai2, la serie tv The Rookie ha registrato 726.000 spettatori con il 2.7% di share. Italia1 ha proposto Rampage – Furia animale. Il film di Brad Peyton con Naomie Harris e Malin Akerman ha interessato 980.000 spettatori con il 4.2% di share. Infine, il programma Controcorrente trasmesso da Rete4 è stato seguito da 524.000 spettatori con il 2.9% di share.