Film di Natale in streaming: cosa vedere su Prime Video, Netflix e Disney Plus In occasione della settimana di Natale ecco i principali titoli a tema da guardare in streaming su Netflix, Prime Video e Disney Plus. Commedie cult, grandi classici, film d'animazione per tutta la famiglia.

I film di Natale da vedere in streaming su Prime Video, Netflix e Disney Plus sono davvero tanti. Nel fine settimana tra la vigilia, il giorno di Natale e Santo Stefano ci sarà un po' di tempo libero per potersi rilassare con un bel film. Grandi classici, contenuti originali, film d'animazione per tutta la famiglia, storie d'amore: Elf Me su Prime Video, Mamma ho perso l'aereo su Disney Plus e Il Grinch su Netflix, per esempio. Ecco tutto quello che c'è da vedere sulle tre piattaforme streaming.

I film di Natale da vedere su Netflix

In fuga con Babbo Natale

In fuga con Babbo Natale è una gradevole commedia italiana disponibile su Netflix. Nel cast ci sono Giampaolo Morelli, Ilaria Spada e Enea Indraccolo. È la storia di un'amicizia che nasce tra un bimbo orfano di padre e un ladro vestito da Babbo Natale. Alla regia c'è Volfango De Biasi.

Best Christmas Ever

Best Christmas Ever è una commedia americana natalizia di quelle classiche. Quando uno scherzo del destino riunisce le loro famiglie per Natale, Charlotte cerca di dimostrare che la vita della sua vecchia amica Jackie non è così perfetta come sembra. Con Heather Graham, Brandy, Jason Biggs, Matt Cedeno e Madison Skye Validum.

Il grinch

Il Grinch è un grande classico di Natale. Uscito nel 2000 per la regia di Ron Howard, Il Grinch è basato dall'omonimo libro del Dr. Seuss ed è interpretato da Jim Carrey. Nel cast anche Jeffrey Tambor, Christine Baranski, Molly Shannon, Bill Irwin e Taylor Momsen.

La tavola di Natale

La tavola di Natale è una rom-com tra le più viste su Netflix nel periodo di Natale. È la storia di Molly Frost, una chef proprietaria di un ristorante che prova in tutti i modi a risollevare gli affari. L'incontro con un fotografo sopra le righe e la partecipazione a un gala di fine anno rimetteranno in moto tutto, compreso l'amore.

I film di Natale da vedere su Prime Video

Elf Me

Elf Me è una bella storia natalizia all'italiana. Durante le festività, è un must vederlo se ancora non l'avete fatto. Trip, un elfo dal carattere non convenzionale, lavora instancabilmente per Babbo Natale. Un giorno, si imbatte in Elia, un ragazzino tormentato dai bulli. Questo inaspettato incontro tra l'elfo e il ragazzino si trasforma in un momento magico per entrambi. Nel cast Lillo, Claudio Santamaria, Anna Foglietta e Federico Ielapi.

Buon Natale da Candy Candy Lane

Buon Natale da Candy Cane Lane è il film natalizio più visto su Prime Video. Chris (Eddie Murphy) stringe un patto con un elfo dispettoso di nome Pepper per vincere il concorso locale di decorazione natalizia, ma senza volerlo scatena il caos nella cittadina. Inizia così l'avventura di Chris e della sua famiglia nel tentativo di spezzare l'incantesimo e salvare il Natale.

Io sono Babbo Natale

Io sono babbo Natale è il film che segna anche l'ultima prova attoriale di Gigi Proietti. Disponibile su Prime Video, è la storia di Ettore (Marco Giallini), un ex galeotto che si ritrova la vita cambiata dall'arrivo di Nicola (Gigi Proietti), un anziano signore che gli rivela: "Io sono Babbo Natale". E la vita del rapinatore cambia completamente. Una bella favola per tutta la famiglia.

Piccolo Lord

Piccolo Lord è un grande classico di Natale. Alec Guinness e Rick Schroder nel film tratto dal romanzo di Frances Hodgson Burnett. La storia di Cedric Errol, bambino di 7 anni orfano di padre, che scopre di essere imparentato con una famiglia di nobili britannici che avevano interrotto ogni rapporto con il padre per aver sposato una comune donna americana. Alla morte del fratello maggiore di suo padre, Cedric viene raggiunto dall'avvocato della famiglia Errol perché erede universale di ogni bene della famiglia.

I film di Natale da vedere su Disney Plus

Nightmare Before Christmas

Nightmare Before Christmas, il grande classico di Tim Burton è disponibile su DisneyPlus. Jack è il re della città di Halloween che ogni anno organizza l'omonima festa. Quando casualmente scopre il Natale, decide di portarlo ai suoi concittadini, con esiti del tutto imprevisti.

Canto di Natale di Topolino

Il Canto di Natale di Topolino è un grande classico dell'animazione Disney del 1983. È la favola di Charles Dickens con protagonista Topolino e Zio Paperone nei panni di Bob Crachit e di Ebenezer Scrooge. Non tutti sanno, peraltro, che il nome originale di Paperon de Paperoni è proprio "Scrooge McDuck" o "Uncle Scrooge".

Mamma ho perso l'aereo

Mamma, ho perso l'aereo è il film che ha lanciato Macaulay Culkin ed è diventato un classico del periodo natalizio. È la storia della famiglia McAllister e del più piccolo della famiglia Kevin, maltrattato da tutti, che sta per partire per le vacanze di Natale a Parigi. Il giorno dopo, la famiglia dimentica il piccolo in soffitta, mandato in castigo dalla sera prima, così Kevin si ritroverà da solo a casa per Natale, preso di mira dalla coppia di balordi Harry e Marv.

Che fine ha fatto Santa Clause?

Che fine ha fatto Santa Clause? è un altro grande classico disponibile su DisneyPlus. Per Scott Calvin, Santa Clause da otto anni, il Natale che deve venire non si prospetta facile. Infatti, scopre che suo figlio Charlie è nella lista dei cattivi e che rischia il posto se non trova moglie come da contratto.