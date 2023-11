Elisabetta Gregoraci piange per la nonna a Verissimo insieme al papà Mario e alla sorella Marzia Elisabetta Gregoraci è stata la grande protagonista della puntata di domenica 26 novembre di Verissimo, accompagnata da suo padre e sua sorella per ricordare la nonna scomparsa.

Elisabetta Gregoraci è stata la grande protagonista della puntata di domenica 26 novembre di Verissimo. La showgirl non è venuta sola, ma si è fatta accompagnare da suo padre Mario e da sua sorella Marzio. Insieme, hanno ricordato in lacrime la nonna Elisabetta che è scomparsa da poco: "È entrata in ospedale per la prima volta a 102 anni". Anche papà Mario ha ricordato: "Ce la siamo goduta fino alla fine", sottolineando la fortuna di averla avuta fino alla fine.

Il racconto di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci, accompagnata dalla sua famiglia, ha ricordato in lacrime la nonna recentemente scomparsa. Suo padre Mario ha dichiarato: "Anche se l'età era quella che era, ha lasciato un vuoto enorme ma ce la siamo goduta fino in fondo". Elisabetta Gregoraci ha sottolineato che non era mai entrata prima d'ora in ospedale:

È sempre stata bene. Ha avuto un'ischemia di recente, da cui però si era ripresa. Eravamo preoccupati, ma speranzosi, anche se il medico ci aveva avvisati che, a causa dell'età, aveva il cuore debole.

Proprio Elisabetta Gregoraci e sua sorella Marzia hanno avuto la possibilità di parlare un'ultima volta con la nonna il giorno prima della morte, tramite una videochiamata: "Era lucidissima", hanno assicurato.

Il ricordo della madre

Dopo questo aspetto, Elisabetta Gregoraci ha finito col ricordare sua madre con cui non ha avuto la stessa fortuna, come fa notare: "Siamo fortunati, quindi, perché con nostra madre, invece, abbiamo avuto vent'anni di calvario". Il racconto della malattia che ha colpito la madre:

Sono percorsi che cambiano delle cose dentro di te. Quando abbiamo vissuto questo calvario della mamma, noi eravamo bambine, mio padre era giovane. Avevamo 12 anni, 13 anni. Ci avevano detto che avrebbe vissuto pochi mesi invece poi ha vissuto un po’ di anni, ma con molti ricoveri, molte visite.