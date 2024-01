“Sei sposato? Scusa, ho sbagliato”: lo sfottò di Laurenti a Paolo Bonolis sulla rottura da Bruganelli Luca Laurenti ad Avanti un altro ha spiazzato Paolo Bonolis con una domanda riguardante il suo matrimonio, ormai terminato, con Sonia Bruganelli: “È sposato? No no scusi ho sbagliato domanda”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luca Laurenti e Paolo Bonolis nella puntata di Avanti un altro di giovedì 18 gennaio hanno regalato ai telespettatori un siparietto diventato virale. Durante il turno del concorrente Gabriele, Luca Laurenti si è rivolto al suo caro amico e collega, Bonolis: "È sposato? No, scusi, ho sbagliato domanda". Il riferimento è al matrimonio, ormai finito, con Sonia Bruganelli.

La domanda di Luca Laurenti sul matrimonio di Paolo Bonolis

Durante la puntata di Avanti un altro del 18 gennaio, si è presentato tra i concorrenti Gabriele: "Sono qui perché il mio sogno è essere un conduttore televisivo. Ho pensato di provare a conoscere il Cristiano Ronaldo e il Messi di Mediaset", ha dichiarato. Paolo Bonolis ha così deciso di cedergli il suo posto per pochi minuti e, dopo essersi seduto davanti al suo collega e al concorrente, si è presentato brevemente prima di ricevere una domanda ‘scomoda' da Luca Laurenti: "È sposato? No, scusi ho sbagliato domanda". Il presentatore, dopo un sorriso imbarazzato, si è alzato: "Non è andata bene" ha dichiarato prima di tornare al suo posto e abbracciare il suo collega, nonché amico di lunga data. Il riferimento è al matrimonio conclusosi con Sonia Brunelli la scorsa estate.

Il matrimonio con Sonia Bruganelli finito lo scorso anno

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno reso pubblica la loro decisione di separarsi lo scorso giugno 2023, ma sono rimasti uniti per l'amore dei loro figli, Silvia, Davide e Adele. È stata Sonia a scegliere di mettere un punto alla loro lunga storia d'amore: "Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere. Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro", raccontò Bonolis.