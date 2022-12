Dove vedere la Santa Messa di Natale oggi in Tv: orario e canale Il 24 dicembre alle ore 19:30 andrà in onda su Rai1 e Tv2000 la Messa di Natale di Papa Francesco. Sarà inoltre possibile seguirla in streaming su RaiPlay, YouTube e su Facebook. Il giorno di Natale, alle ore 12.00, si terrà invece la tradizionale Benedizione Urbi et Orbi in diretta da Piazza San Pietro.

A cura di Ilaria Costabile

Come ogni anno verrà trasmessa anche in televisione la Santa Messa di Natale in diretta su Rai1 e Tv2000, con la possibilità di vederla anche in streaming su RaiPlay, Youtube e Facebook. Nel tardo pomeriggio di sabato 24 dicembre alle ore 19:30 andrà in onda la consueta celebrazione con Papa Francesco, che celebrerà anche la tradizionale Benedizione Urbi et Orbi, in diretta da Piazza San Pietro, nella mattina del 25 dicembre alle ore 12:00.

Dove vedere la Santa Messa di Natale con Papa Francesco il 24 dicembre 2022

La Chiesa raggiunge i fedeli anche attraverso la televisione e in uno dei giorni più importanti per la liturgia cristiana, utilizza il piccolo schermo per diffondere un messaggio di pace e speranza, nel giorno di Natale. Come lo scorso anno, la Santa Messa andrà in onda sabato 24 dicembre alle ore 19:30 su Rai1 e Tv2000, ad un orario anticipato rispetto alle 21:20, quando solitamente veniva celebrato il rito. Per chi non riuscisse a vederla in diretta, però, può ricorrere allo streaming con RaiPlay, la piattaforma Rai dedicata alla visione online. Sarà possibile seguire l'evento anche sul Canale Youtube di Vatican News e la pagina Facebook.

Dove vedere la benedizione Urbi et Orbi domenica 25 dicembre 2022

Il giorno di Natale, invece, sarà trasmessa come ormai è tradizione, la Benedizione Urbi et Orbi, in diretta alle ore 12 da Piazza San Pietro. L'anno scorso era preceduta anche dalla Messa natalizia, in aggiunta a quella del 24 dicembre, quest'anno invece si è preferito lasciare al Pontefice più tempo per prepararsi al momento della benedizione. Anche in questo caso sarà possibile assistere alla celebrazione sia collegandosi su Rai1 che su Tv200, oppure servendosi del servizio streaming di RaiPlay o, ancora, tramite social, sulla pagina Facebook e o il canale Youtube di Vatican News.