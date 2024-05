Dario Maltese e la sua verità sulle liti con Sonia Bruganelli: “Quando siamo in scena è spettacolo”

video suggerito

Tempo di bilanci per Dario Maltese, opinionista della diciottesima edizione de "L'Isola dei Famosi". Durante una puntata di Casa SDL, l'opinionista ha parlato della sua esperienza nel reality show compresi i battibecchi con Sonia Bruganelli. Il giornalista del Tg5 ha confermato che tra lui e Sonia ci sono ottimi rapporti: "Siamo oggettivamente abbastanza diversi, la pensiamo in maniera diversa, ma anche questo è bello".

Le parole di Dario Maltese

Dario Maltese rivela quella che è stata la sua esperienza all'Isola dei Famosi, un'edizione che non è stata per niente lusinghiera in termini squisitamente numerici perché giusto l'ultima puntata è stata la meno vista della storia del reality show. Anche sulla data della finale c'è grande incertezza: "Ci sono un po' di aggiustamenti sui palinsesti e non vorrei dare un'informazione sbagliata. Diciamo che mancano ancora quattro puntate, va ancora definito il palinsesto sulla collocazione della finale. Non si sa ancora quando andrà in onda. Diciamo che chiudiamo da qui a quattro puntate". E sul concorrente che poteva vincere: "Mi sono dispiaciuto di alcune uscite. Per Marina, è stata penalizzata da questo piccolo incidente fisico. La stessa cosa vale per Luce, la prima eliminata. Ti direi anche di Bastianich. Attenzione a Edoardo Franco che sta facendo una grandissima isola".

Il rapporto con Sonia Bruganelli

A dispetto di quanto noi vediamo in televisione, il rapporto tra Dario Maltese e Sonia Bruganelli va a gonfie vele: "Io e Sonia ci stiamo molto simpatici e in realtà andiamo molto d'accordo. Siamo oggettivamente abbastanza diversi, la pensiamo su tutto in maniera diversa, ma questo è anche bello. Dopodiché abbiamo un rapporto ottimo. Abbiamo un rituale, prima della puntata brindiamo facciamo aperitivo, ridiamo scherziamo. Poi quando siamo in scena è chiaro che lì è anche uno spettacolo, lei è lì e porta il suo contributo, io porto il mio".