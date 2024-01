Concerti di Capodanno 2024 di Vienna e Venezia, dove vederli in TV sui canali Rai I Concerti di Capodanno di Vienna e Venezia andranno in onda sui canali Rai come da tradizione: in programma su Rai1 e Rai2 il 1º gennaio i due eventi seguiti in tutto il mondo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dove vedere il Concerto di Capodanno 2024 di Venezia e Vienna in TV

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 2024 si apre all'insegna della musica e della tradizione. Lunedì 1 gennaio, sarà possibile assistere al Concerto di Capodanno dalla Fenice di Venezia su Rai1. Mentre Rai2 lascerà spazio al Concerto di Capodanno di Vienna, che si terrà presso la Sala d'Oro del Musikverein. Un modo per vivere l'incanto e la magia delle feste, assistendo a due degli eventi più attesi della tradizione natalizia. Ecco tutte le informazioni a riguardo.

Il Concerto di Capodanno di Vienna in TV su Rai2

Concerto di Capodanno 2024 di Vienna, in foto il Maestro Christian Thielemann

Il concerto di Capodanno 2024 di Vienna si terrà presso la Sala d'Oro del Musikverein di Vienna. Per assistere a questo evento prestigioso ed esclusivo diretto dal Maestro Christian Thielemann, che attira spettatori da tutto il mondo, occorrerà sintonizzarsi alle ore 13:30 su Rai2. La Wiener Philharmoniker, l'Orchestra Filarmonica di Vienna, ricorrendo al linguaggio universale della musica, invierà ai popoli della Terra l'augurio di buon anno e messaggi di pace e fratellanza. Il concerto, che come ogni anno proporrà brani del vasto repertorio della famiglia di Johann Strauss, grazie alla TV è seguito in oltre 90 Paesi.

Dove vedere il concerto di Capodanno 2024 di Venezia

Concerto di Capodanno 2024 di Venezia

Lunedì 1 gennaio sarà possibile assistere anche al tradizionale Concerto di Capodanno 2024 di Venezia, che si terrà presso il Teatro La Fenice. Per assistere all'evento occorrerà sintonizzarsi su Rai1 alle ore 12:20. Il concerto si protrarrà fino alle ore 13:30, quando cederà il passo al Tg1. Il prestigioso evento sarà diretto dal Maestro Fabio Luisi. A interpretare duetti, arie e passi corali saranno Eleonora Buratto, soprano, e Fabio Sartori, tenore, oltre al Coro del Teatro La Fenice. L'arte della musica e del canto si intreccerà a quella altrettanto soave della danza grazie agli allievi della Scuola di Ballo dell'Accademia Teatro alla Scala, che eseguiranno le coreografie di Frédéric Olivieri.