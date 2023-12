Cartoni Disney in TV a Natale e Capodanno 2023-2024: la programmazione Rai e Mediaset Una guida alla programmazione dei cartoni animati Disney trasmessi sui canali Rai e Mediaset dal 21 dicembre al 31 dicembre 2023. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il periodo della feste di Natale e Capodanno, per molti, è anche l'occasione per riunirsi davanti al piccolo schermo. Non solo film classici di Natale e programmi di intrattenimento sempre nuovi, ma anche cartoni animati per i più piccoli. L'offerta è davvero ricca: dai cult ai classici Disney, come La Sirenetta e Dumbo, fino a prime tv e nuove uscite. Ecco la guida dei cartoni che saranno trasmessi sui canali Rai, Mediaset nel periodo Natale e Capodanno 2023-2024.

Venerdì 22 dicembre

Due sono gli appuntamenti previsti per venerdì 22 dicembre: il primo è con un grande classico, Matilda sei mitica, in onda su TV2000 alle 20.55, il secondo con Lanterna Verde, in onda sul canale 27.

Sabato 23 dicembre

Sabato 23 dicembre, alle ore 19.30, su Italia 1 andrà in onda il film di Natale Elf, mentre in prima serata è previsto Il Grinch, un grande classico ormai immancabile ogni anno.

Leggi anche Film in uscita al cinema a Natale e Capodanno 2023: la programmazione e la trama dei titoli

Domenica 24 dicembre

La sera della Viglia di Natale sono diversi gli appuntamenti per i più piccoli. Su Rai1 andrà in onda I Goonies, mentre sul canale 20 di Mediaset è in programma Pinocchio, nella versione del 2019.

Pinocchio

Lunedì 25 dicembre

Nel giorno di Natale, l'appuntamento è in prima serata su Rai2 con Crudelia, mentre nel primo pomeriggio (alle 14.05) con Belle e Sebastien- L'avventura continua. Per quanto riguarda le reti Mediaset, su Rete 4 va in onda Hachiko- Il tuo migliore amico, una storia in grado di far emozionare grandi e piccini.

Martedì 26 dicembre

Alice e Peter, La Sirenetta e Una Tata Magica. Sono questi i tre titoli che andranno rispettivamente in onda su Rai3, Rai1 e Italia1 nella serata di Santo Stefano, martedì 26 dicembre.

Mercoledì 27 dicembre

Alle 20.55 su Tv2000 va in onda il film del 1993 dal titolo Le avventure di Huck Finn. In prima serata, per la prima volta su Rai1, viene trasmesso il classico Disney Dumbo, nella versione del 2019. Su Italia 1 appuntamento con Batman Begins.

Dumbo

Giovedì 28 dicembre

Rai1, in prima serata, trasmette Il ritorno di Mary Poppins, perfetto per riunire la famiglia davanti alla televisione. Su Italia1, alle 21.20, l'appuntamento è con Il Cavaliere Oscuro.

Venerdì 29 dicembre

Su Italia 1, la sera del 29 dicembre, va in onda il secondo capitolo del film Il cavaliere Oscuro. Il primo è stato trasmesso nella serata del 28 dicembre.

Sabato 30 dicembre

Per il penultimo giorno dell'anno, due sono gli appuntamenti previsti per i più piccoli: Le 1001 favole di Bugs Bunny, in onda su Boing, e Un Amico molto speciale su Tv2000.

Domenica 31 dicembre

Per l'ultimo giorno del 2023, l'appuntamento è con il classico La carica dei 101 nella versione del 1961, in onda su Rai2. Su Tv8 invece un film dalle trame horror, Edward mani di forbice.