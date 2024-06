video suggerito

Carlo Marini a Temptation Island dopo Uomini e Donne, la reazione di Manuela Carriero Carlo Marini a Temptation Island ha catturato l’attenzione della fidanzata Martina. A guardare da casa la prima puntata del programma, in onda ieri sera su Canale5, anche Manuela Carriero, la tronista che il tentatore corteggiò a Uomini e Donne. La reazione su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Carlo Marini è stato uno dei protagonisti della prima puntata di Temptation Island 2024. Nel villaggio dei sentimenti ha catturato l'attenzione della fidanzata Martina e la loro vicinanza ha scatenato una dura reazione nel fidanzato Raul. Da casa, a guardare la prima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia, c'era Manuela Carriero, l'ex tronista che il tentatore corteggiò lo scorso anno a Uomini e Donne.

La reazione di Manuela Carriero

Manuela Carriero ieri sera ha seguito la prima puntata di Temptation Island 2024 dal divano di casa. L'ex volto dello stesso programma condotto da Filippo Bisciglia ed ex tronista di Uomini e Donne ha commentato così i vari protagonisti dell'edizione: "Io in ansia per le tentatrici. Ma veramente Ludovica ride quando quel povero cristo dice che è caduto due volte? Io sono scioccata. Martina è bellina, mi piace tanto. La napoletana mi fa ridere troppo, ma usciranno insieme (lei e Lino, ndr), sono convinta". A corredo del video nel quale si riprende e racconta ai followers le sue prime impressioni, anche alcuni commenti testuali. Tra questi è spuntato quello che riguarda il suo ex corteggiatore, Carlo Marini. "Lo sapevo, sono contenta per lui" ha scritto.

La conoscenza tra Manuela Carriero e Carlo Marini a Uomini e Donne

Carlo Marini e Manuela Carriero si sono conosciuti lo scorso anno a Uomini e Donne. Il giovane di Fermo si presentò in studio per corteggiare la tronista che, dopo un percorso con lui e con Michele Longobardi, decise di abbandonare il programma senza fare alcuna scelta. Dopo l'eliminazione di Michele Longobardi e dello stesso Carlo, con il quale non riuscì a trovare un punto d'incontro, la Carriero concluse la sua esperienza televisiva. Oggi Carlo Marini è single e ha deciso di partecipare a Temptation Island 2024 per mettere a dura prova i sentimenti delle fidanzate.

