Carlo rimprovera Manuela Carriero, interviene Maria: “Vuoi prevaricare, così spaventeresti anche me” A Uomini e Donne Manuela Carriero e Carlo Marini continuano a litigare. Nella puntata di oggi dopo aver visto l’esterna, al centro dello studio si è tenuto il confronto tra i due del Trono Over. Maria de Filippi è intervenuta per riprendere Carlo: “Tu forse non ti rendi conto come puoi essere prevaricante, se non ti piace vai via”.

Nella puntata di Uomini e Donne oggi Maria de Filippi ha dato spazio a Manuela Carriero e Carlo Marini che nel corso dell'ultima settimana hanno discusso diverse volte. Al centro della lite la gelosia di Carlo che non avrebbe digerito il fatto che Manuela abbia dato più attenzioni a Michele piuttosto che a lui. In esterna il corteggiatore ha alzato i toni chiedendo le scuse della tronista, atteggiamento che non ha apprezzato la padrona di casa.

In esterna Carlo e Manuela hanno continuato a discutere sulle attenzioni che la tronista rivolge a Michele. "La tua reazione è stata esagerata" ha dichiarato la Carriero, ricordando al suo corteggiatore che il programma preveda la presenza di altri ragazzi. "Se mi dici che ho esagerato vuol dire che non hai dato valore a quello che abbiamo fatto" ha così incalzato Carlo, "Il problema è che l'attenzione si è spostata su Michele, altrimenti tu non avresti avuto questa reazione", la replica. "Mi interessa quello che viviamo io e te. C'è stata una mancanza di rispetto, perché non mi chiedi scusa? Questa cosa mi ha ferito" ha così ammesso Carlo ma il confronto subito dopo si è acceso. "Non ti devo delle scuse, non credo di aver sbagliato" ha chiarito Manuela, "Ti avevo organizzato qualcosa ma da quello che dici non lo meriti" ha chiuso il corteggiatore prima di salutare la tronista.

Dopo aver assistito all'esterna dal centro dello studio, Manuela ha salutato Carlo. "Pensavo di chiarire in esterna, io ho fatto dei passi verso di lei, più volte, all'inizio, anche se non dovevo scusarmi. Ti ho spiegato il motivo per cui ero arrabbiato. Quando ho un problema cerco la soluzione. Se ti ha dato fastidio la mia reazione mi scuso, da parte tua però c'è stato solo orgoglio. Non hai voluto fare neanche un passo verso di me. Non cerchi di chiarire, vuol dire che non vuoi" ha spiegato il corteggiatore in puntata. "Io non credo di doverti delle scuse, quello che è successo non l'ho fatto con cattiveria. Non ho spostato l'attenzione perché volevo sminuire la nostra esterna, non ho gestito bene la situazione. Noi siamo stati bene, lo sapevamo" ha continuato la Carriero prima di sentirsi ripetere la richiesta di scuse: "Mi aspettavo le scuse, siamo stati bene insieme. Scusa se ti ho ferito, ma tu non hai fatto neanche un passo". Quando la tronista ha sostenuto di essersi sentita in difficoltà in esterna confessando di essersi spaventata – "Mi sono sentita attaccata, i tuoi modi mi infastidiscono. Non sei sempre così, mi piaci, però mi hai spaventata anche un po'" – è intervenuta Maria de Filippi.

"Si è spaventata per il monologo a voce alta che lui ha fatto, avrebbe spaventato anche me. Non perché penso che tu possa fare chi sa che, ma la posizione che avevi, davanti a lei, senza consentirle di risponderle, pretendevi le scuse: un po' troppo. Le dici anche cosa doveva dire, se non ti piace apri la porta e vai via". Con queste parole Maria de Filippi è intervenuta nella questione accusando Carlo di non aver consentito a Manuela di rispondergli o di dire ciò che voleva. "Tu forse non ti rendi conto come puoi essere prevaricante. Quando fai così non consenti alla persona di far capire chi sei. Se tu lasci libera una persona, sai chi hai davanti. Non parlo di aggressività, parlo di non consentire a lei di essere se stessa. Ti arrabbi, vuoi aver ragione, vuoi anche che lei dica le parole magiche che hai stabilito tu" ha spiegato. Dopo le scuse di Carlo, ha concluso: "Perché questa insicurezza? Sei un bellissimo ragazzo".