“Cancellato Il cantante mascherato”: Milly Carlucci rompe il silenzio e svela la verità

A cura di Daniela Seclì

Milly Carlucci ha rilasciato un'intervista a BubinoBlog. La conduttrice sta per portare a termine una frizzante ed apprezzata edizione di Ballando con le stelle. Nei mesi scorsi, intanto, il sito Dagospia ha svelato che il programma Il Cantante Mascherato non sarà riconfermato. DavideMaggio.it ha aggiunto che Milly Carlucci starebbe già pensando a un nuovo programma. La conduttrice ha detto la sua a riguardo:

È tutto prematuro, fatemi almeno finire questa entusiasmante edizione di Ballando con le Stelle. Posso dire che Il Cantante Mascherato è un programma che amo e che ha avuto buoni risultati e grande cassa di risonanza. Vanta molti tentativi d’imitazione e diversi “curiosi nemici”. Credo che abbia ancora molto da dare. Aggiungo però che a me piace sperimentare. Se la Rai mi chiede di trovare nuove strade cerco la cosa migliore da sviluppare per intrattenere il pubblico.

Ballando con le stelle e l'ipotesi di un nuovo programma con Teo Mammucari

Milly Carlucci è comprensibilmente entusiasta del successo di Ballando con le stelle. Nel cast Teo Mammucari, che aveva già fatto parte del programma Il cantante mascherato: "Se ci rivedrete insieme in futuro? Perché no. È stato il meraviglioso coniglio della prima edizione del Cantante mascherato e un grande concorrente di Ballando. Magari non c’è due senza tre…". Spesso le chiedono un'edizione di Ballando con i concorrenti più amati, ma per il momento non sarebbe all'orizzonte:

Ogni anno mi chiedono di fare più puntate di Ballando: coppe dei campioni e altri spin off. Credo però che sia meglio ogni anno ripresentarsi con un cast nuovo e non tornare sui propri passi. Il programma è diventato un viaggio emotivo all’interno della personalità dei nostri protagonisti. E poi c’è Ballando on the road in grande crescita, come dimostrano gli ascolti del pomeridiano, e spero che possa diventare un appuntamento più rotondo e Ballando con te all’interno della prima serata.

La giuria di Ballando con le stelle mai messa in dubbio

Come ogni anno, anche prima di questa edizione di Ballando con le stelle si erano diffuse le voci di una giuria completamente rinnovata. E, invece, sono tornati al loro posto Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Milly Carlucci, a BubinoBlog, ha spiegato di non avere mai avuto intenzione di privarsi di uno di loro:

Io e il mio coautore Giancarlo De Andreis non abbiamo mai avuto dubbi. Chiaro che quando si lavora insieme per tanti anni può capitare qualche momento di tensione o di incomprensione, ma alla fine siamo una squadra. E posso dire che la nostra giuria è veramente la migliore di tutte.