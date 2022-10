Barbara D’Urso e gli imprevisti della diretta: la sigla di Pomeriggio Cinque non parte e la canta lei Barbara D’Urso non si lascia cogliere impreparata dagli imprevisti della diretta. La conduttrice, davanti alla sigla di Pomeriggio Cinque che non partiva, ha pensato bene di canticchiarla lei stessa.

A cura di Daniela Seclì

Barbara D'Urso non si lascia di certo impressionare dagli imprevisti della diretta. Nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque trasmessa venerdì 28 ottobre, la conduttrice ha dovuto fare i conti con l'assenza della sigla iniziale. Non si è fatta cogliere impreparata e ha trovato immediatamente una soluzione.

Pomeriggio Cinque, la sigla non parte e Barbara D'Urso trova la soluzione

Barbara D'Urso ha condotto la puntata di Pomeriggio Cinque trasmessa venerdì 28 ottobre da Roma. Al momento dell'apertura del programma, però, la conduttrice è entrata in studio nel silenzio punteggiato da applausi. La sigla non è partita: "Non abbiamo la sigla oggi? Ma è stupendo", ha commentato divertita. E ha aggiunto: "Non abbiamo la sigla, entriamo in diretta così. Sapete perché? Perché oggi avevo nostalgia di Roma e sono venuta qui nello studio meraviglioso del Centro Palatino e quindi non è partita da Milano la sigla. Non fa niente". Quindi ha pensato bene di cantare personalmente la sigla: "Come fa la nostra canzone? Pararara rarararaira…no questa era un'altra, ok! Ma siamo qui in diretta e abbiamo tantissime cose di cui parlare oggi".

Barbara D'Urso, il sodalizio con Mediaset e il ritorno a teatro

In un'intervista rilasciata il mese scorso a La Stampa, Barbara D'Urso ha dichiarato che oltre a proseguire la sua collaborazione con Mediaset, nei prossimi mesi tornerà anche a teatro: "Dopo 15 anni torno a teatro, debutterò il giorno di San Valentino. La cosa divertente è che quando si è vociferato che io tornassi a teatro, quando è uscita la notizia, la gente ha pensato "Mediaset ha cacciato la D'Urso a calci in c**o", ma così non è. Io faccio teatro e Mediaset non mi ha cacciato. Leggo questi giornali che fanno click e visualizzazioni e rido, potrei tranquillamente fare un tweet per smentire, lì ho 1milione di persone. O su Instagram ho 3milioni e dire "Non è così". Però taccio e sorrido perché penso: queste persone ossessionate da me che vita di mer*a fanno?".