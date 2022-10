Pio e Amedeo: “Barbara d’Urso è patetica”, Belén Rodriguez ride e fa una pernacchia Pio, Amedeo e Belén Rodriguez dileggiano Barbara d’Urso durante l’ultima puntata de Le Iene. Il duo comico, Amedeo Grieco in particolare, definisce la conduttrice “patetica”. Belén ride e aggiunge una pernacchia.

A cura di Stefania Rocco

Barbara d’Urso finisce involontariamente al centro del "Passaparolaccia" cui si sono sottoposti Pio e Amedeo a Le Iene. Il duo comico si è prestato al gioco previsto dalla trasmissione he consiste nel descrivere un personaggio famoso senza però rivelarne l’identità. Ma la missione segretezza, soprattutto a causa di Amedeo Grieco, fallisce e i due ammettono apertamente di parlare della D’Urso. Belén Rodriguez, che non ha mai nascosto la sua distanza dalla collega, ride delle dichiarazioni dei due e aggiunge il suo carico con una pernacchia.

Cosa hanno detto Pio e Amedeo di Barbara d’Urso

“Non la stimo. Pensa che siamo due mer**, ci odia”, dichiara Grieco prevalendo sul più tentennante Amedeo, “Non ha senso dell’umorismo. Se ci sta sulle palle? Sì, tantissimo”. “A me no”, precisa D’Antini ma Amedeo prosegue: “A lui no? È più schifoso di Teo Mammucari. È patetica. Si è capito che stiamo parlando di Barbara d’Urso”. “Mi dissocio”, dichiara Mammucari tra gli applausi del pubblico. Belén, invece, sembra non volere prendere le distanze da tali dichiarazioni tanto che, poco più tardi, quando Teo chiede ai due di dire a Barbara d’Urso che si trattava di uno scherzo, scuote la testa, sorride della conferma di Pio (“Era tutto vero”, dice) e rivolge una pernacchia allo schermo.

Pio e Amedeo “Problematico”: chi tra Fedez, Gianluca Vacchi e Zeman?

Ma Pio e Amedeo non si sono limitati a parlare della conduttrice Mediaset. Hanno riservato qualche velata critica anche a un altro personaggio noto. Non hanno svelato l’identità del personaggio in questione, come per la D’Urso, ma andando per esclusione è possibile respingere il campo a tre Vip: Fedez, Gianluca Vacchi e Zeman. Queste le dichiarazioni del duo: "Lo conosciamo di persona. Se abbiamo lavorato con lui? Abbiamo fatto una roba insieme, sottopagati. Non ci ha mai prestato dei soldi altrimenti col cavolo che gli ridavamo indietro la somma. Tra noi è più ricco lui e di tanto. Il suo pregio? Altra domanda. Il suo difetto è la paranoia. Se è un numero uno nel suo lavoro? E che lavoro fa questo qui?! Io comunque gli spiegherei che la vita vera non è il metaverso che vive lui. Quando una persona litiga può alzare il telefono e chiamare. Se gli diremmo in faccia se ci stesse sulle scatole? Ma noi glielo diciamo in faccia! Se dovessimo descriverlo con una parola diremmo problematico”. A chi si riferivano? (qui il video).