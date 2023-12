Ballando, Mariotto duro con Giovanni Terzi: “Ballerino incredibile, come piangi tu nessuno” A Ballando con le stelle, Ion contrapposizione a un giudizio espresso dal compagno di giuria Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto prende in giro Giovanni Terzi, colpendolo sul personale: “Come piangi tu non piange nessuno”.

A Ballando con le stelle, Giovanni Terzi diventa bersaglio di un tagliente giudizio tagliente espresso da Guillermo Mariotto che, prescindendo dal suo ruolo di giudice, colpisce il giornalista sul profilo personale. Facendo eco a un giudizio positivo di Ivan Zazzaroni, che al termine dell’esibizione di Terzi aveva definito la performance “aderente al ballo” – in quel caso un cha cha – Mariotto si è spinto oltre, giudicando il giornalista e compagno di Simona Ventura per l’atteggiamento invece che per la sua esibizione.

Le opinioni dei giurati di Ballando con le stelle

Prima di arrivare a Mariotto, Fabio Canino si era detto leggermente convinto dalla performance di Terzi, sebbene non abbastanza: “Nella clip avete perso tempo a parlare dei giudici e di quello che dicono, senza mai fare riferimento ai passi che non avete fatto. Non credete che forse in quello che diciamo c’è qualcosa di vero?”. Subito dopo, è arrivato tagliente il giudizio di Mariotto: “Qui quella che deve stare attenta è Simona Ventura perché le levi il posto. Peccato perché non avevi fatto il piagnisteo e poi alla fine lo hai fatto. Bravissimo. Nei 16 anni di Zazzaroni non si era mai visto un samba così. Ci hai conquistato. Sei un ballerino incredibile. E come te non piange nessuno”. “Lascia stare Giovanni Terzi, l’ho adottato”, si è lamentata la giurata del popolo Rossella Erra, commento cui Guillermo ha risposto così: “Mamma mia, questo buonismo”. Non è apparsa convinta nemmeno Selvaggia Lucarelli: “Non ti vedo più grigio, stasera hai visto nero. Ho trovato tutto molto triste. Sembravi il playboy agèè che va in discoteca ad abbordare la ragazza e poi lascia lo champagne da pagare. Ho sentito un po’ di polvere. Siamo sempre lì, non c’è un’evoluzione”.

Giovanni Terzi concorrente insieme a Simona Ventura

Giovanni Terzi sta partecipando all’edizione in corso di Ballando con le stelle insieme alla compagna Simona Ventura, una delle suore favorite in vista della vittoria finale insieme a Wanda Nara. A differenza della compagna, però, il giornalista non è riuscito a convincere completamente i giurati che continuano a dare alle sue esibizioni voti spesso inferiori alla sufficienza.