Ascolti tv mercoledì 3 aprile: chi ha vinto tra Il Meglio di Te e Vanina- Un Vicequestore a Catania

La prima serata di ieri, martedì 3 aprile, ha offerto agli spettatori film, serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Su Rai1 è andato in onda il film Il Meglio di te. Su Canale 5, invece, una nuova puntata della serie Vanina- Un Vicequestore a Catania. Vediamo tutti i dati di Auditel di ieri sera.

La sfida degli ascolti tra Il meglio di Te e Vanina- Un Vicequestore a Catania

In prima serata su Rai1 è andato in onda in prima visione il film Il meglio di Te, uscito nelle sale lo scorso novembre, diretto da Fabrizio Maria Cortese e con protagonisti Maria Grazia Cucinotta e Vincent Riotta. Si tratta della storia tra Antonio e Nicole che, dopo un lungo amore, hanno preso strade diverse. Ma quando Antonio si ammala, Nicole decide di fare un passo indietro e tornare. Il film è stato visto da 2.334.000 telespettatori pari a uno share del 12,58%.

Su Canale 5 invece è andata in onda una nuova puntata della serie Vanina- Un Vicequestore a Catania, con Giusy Buscemi protagonista. La fiction racconta la storia di Vanina, profondamente segnata dalla morte del padre, ucciso da un commando mafioso quando lei aveva solo 14 anni. Da quel momento, il suo unico pensiero è stato diventare una poliziotta per arrestare i colpevoli dell'omicidio e lottare contro la mafia. La nuova puntata della serie è stata vista da 2.813.000 telespettatori, con uno share 15,95%, attestandosi come il più visto della serata.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai 2 la serie Delitti in Paradiso ha ottenuto nella prima puntata 2.334.000 telespettatori con uno share del 12,58%. Su Italia 1 il match Fiorentina – Atalanta, semifinale di andata di Coppa Italia, ha conquistato 2.734.000 telespettatori (13.21 %). Su Rete 4, invece, Fuori dal coro è stato visto da 914.000 telespettatori, share 6,19%. e su La7 Una giornata particolare ha ottenuto 907.000 telespettatori (share del 4,82%).