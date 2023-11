Ascolti tv mercoledì 22 novembre: chi ha vinto tra Io Canto Generation e Noi e Gli ascolti tv di mercoledì 22 novembre: chi ha vinto la sfida tra Rai Uno con Noi e, e Canale5 con lo show Io Canto Generation. Tutti i dati Auditel della serata.

Il palinsesto televisivo nella serata di mercoledì 22 novembre si è diviso tra intrattenimento, programmi di approfondimento, film e serie tv. Su Rai1 è andata in onda la serata di beneficenza dedicata all'Unicef, Noi e, condotta da Mara Venier e Loretta Goggi, mentre su Canale 5 è andato in onda lo show di Gerry Scotti Io Canto Generation. Infine, su Rai2, il debutto di Noi siamo leggenda, attesissima fiction diretta da Carmine Elia. Anche Chi l'ha visto? resta uno dei programmi cardine della prima serata del mercoledì.

La sfida tra Rai Uno con Noi e, e Canale 5 con Io Canto Generation

Nella serata di mercoledì 22 novembre, su Rai1 c'è stato l'appuntamento con lo show di beneficenza Noi e, dedicato all'Unicef e condotto da Mara Venier e Loretta Goggi. Uno spettacolo nato con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico alle attività dell'associazione che si occupa dei bisogno dei minori in tutto il mondo. Non sono mancati, poi, momenti dedicati all'intrattenimento con tanti ospiti tra attori, cantanti e personaggi del mondo delle istituzioni. Ad assistere alla prima serata di Rai1 sono stati 1.571.000 spettatori segnando il 9.6% di share.

Su Canale 5, invece, Gerry Scotti ha accolto il pubblico con Io Canto Generation, il nuovo talent Mediaset dedicato ai giovani aspiranti cantanti, con una giuria e dei coach di tutto rispetto, da Michelle Hunziker ad Anna Tatangelo. La prima puntata dello show con lo zio d'Italia ha invece conquistato 3.191.000 spettatori segnando uno share del 21.5% e conquistando, di fatto, il podio degli ascolti tv.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 il debutto della fiction Noi Siamo Leggenda è stato visto da 834.000 spettatori arrivando al 4.8%. Su Italia1 Stolen è stato la scelta di 938.000 spettatori con il 5.1% di share. Su Rai3, l'appuntamento con Chi l’ha Visto? ha registrato 2.000.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rete4 Fuori dal Coro è stato visto da 775.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 Una Giornata Particolare – I Medici – La Congiura dei Pazzi è stato seguito da 1.215.000 spettatori e il 6.9% di share. Su Tv8 il quarto Live di X Factor in prima tv free è arrivato a 413.000 spettatori con il 2.7% di share. Sul Nove Only Fun – Comico Show in replica sigla .000 spettatori con il %