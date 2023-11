I migliori film e le fiction da vedere stasera in tv I migliori film e le serie da guardare in tv stasera, mercoledì 22 novembre 2023, in onda in prima serata. Tra i film in programma la seconda parte di Breaking Dawn, ultimo capitolo della saga The Twilight, The Conjuring e la miniserie Noi siamo leggenda.

A cura di Redazione Spettacolo

I migliori film e le serie tv in onda in prima serata sulle reti Rai e Mediaset e su tutti i canali gratuiti: commedie romantiche, horror e film ispirati a storie vere. Ecco cosa vedere stasera, mercoledì 22 novembre, in tv.

Noi siamo leggenda, Rai 2

La miniserie racconta le storie di un gruppo di ragazzi dotati di superpoteri: è il caso di Massimo che poco dopo la morte della mamma scopre di avere uno strano potere.

The Conjuring, Rai 4

Primo di quattro capitolo di una serie, il film racconta una delle storie di Ed e Lorraine Warren. I due ricercatori del paranormale vogliono aiutare una giovane coppia appena trasferitasi in una casa che sembra infestata.

Stolen, Italia 1

Dopo otto anni di carcere, Will Montgomery è un uomo libero ma ben presto la sua tranquillità viene turbata da una notizia: un suo ex socio,Vincent, ha sequestrato sua figlia. Will ha solo 12 ore per recuperare la somma di denaro che Vincent pretende.

Godzilla 2014, Canale 20

Godzilla torna ad affrontare creature malvagie che, animate dall'arroganza scientifica dell'umanità e alimentate dai reattori di una centrale nucleare, minacciano l'esistenza del genere umano.

Irma la dolce, Rai Movie

Nestor, un ingenuo poliziotto parigino, si innamora di una prostituta, Irma ‘La dolce'. Inizia così il suo tenero tentativo di salvarla dalla strada.

Tra le pagine della pazzia, Rai Premium

Lorna è una famosa autrice che grazie alle sue esperienze ha scritto libri di autoaiuto di grande successo. Nella sua vita serena appare un giorno Mallory, una ragazza affascinante e ambigua che seduce Mark, il figlio di Lorna e crea scompiglio.

Oggi sposi , Cine34

Un poliziotto pugliese, un uomo anziano, una coppia che sta per sposarsi e un giovane uomo: sono questi i protagonisti del film diretto da Luca Lucini e sceneggiato da Fabio Bonifacci, Fausto Brizzi e Marco Martani.

Scommessa con la morte, Iris

Uno psicotico appassionato di cinema e un mafioso in carcere causano delle pericolose complicazioni all'ispettore Callaghan.

The Twilight Saga Breaking Dawn-Parte 2, La5

Bella è ormai un vampiro e deve sperimentare tutto nella sua nuova vita. Nel frattempo, grazie all'imprinting che Jacob ha avuto con la piccola Renesmee, la faida tra vampiri e licantropi è terminata. Adesso, i due gruppi si preparano a difendere la bambina dalla furia dei Volturi.

I Goonies, Twenty Seven

Il film ha per protagonisti una banda di piccoli eroi che si ritrovano a vivere un’avventurosa ricerca ricca di imprevisti che superano la più fervida immaginazione.

30 Coins – Stagione 1 Episodio 3 – Lo specchio, Warner Bros

Un prete, che vive in una piccola cittadina della Spagna, deve affrontare alcuni strani fenomeni paranormali e risolvere un mistero legato a una particolare moneta.