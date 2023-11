I migliori film da vedere stasera in tv I migliori film da guardare in tv stasera, martedì 21 novembre 2023, in onda in prima serata. Tra i film in programma troviamo “Belli ciao”, la commedia con Pio e Amedeo, e “Ritorno ad Angel Falls”.

A cura di Redazione Spettacolo

I migliori film in onda in prima serata sulle reti Rai e Mediaset e su tutti i canali gratuiti: commedie romantiche, thriller e film ispirati a storie vere. Ecco cosa vedere stasera, martedì 21 novembre, in tv.

12 Soldiers su Rai 4

Il film è ispirato al libro Horse Soldiers del giornalista Doug Stanton, basato sulla vita dell'agente CIA e militare delle forze speciali Mark Nutsch, spedito in Afghanistan dopo gli attentati dell'11 settembre 2001.

Belli ciao su Canale 5

Film italiano del 2022 diretto da Gennaro Nunziante che ha per protagonisti Pio e Amedeo che interpretano due amici cresciuti insieme fino a quando, dopo il diploma, le loro strade si divideranno.

Il mio amico Eric su Rai 5

Film del 2009 diretto da Ken Loach, tratto da un'idea originale di Éric Cantona con sceneggiatura di Paul Laverty. Eric, un postino di mezz'età che vive e lavora a Manchester, si trova in un momento critico della sua vita e un incontro inaspettato grazie al quale riuscirà a mettere ordine tra i suoi affetti.

JFK – Un caso ancora aperto su Rai Movie

Nel film sono raccontati i fatti accaduti prima dell'assassinio del Presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy e le successive indagini ad opera del procuratore distrettuale di New Orleans all'epoca dei fatti, Jim Garrison, che dubita della tesi ufficiale della Commissione Warren, la quale stabilì che Lee Harvey Oswald fu il solo esecutore materiale dell'attentato.

Ritorno ad Angel Falls su Rai Premium

Quando Hannah, che lavora nella casa editrice di famiglia, scopre che i suoi genitori hanno preso Ryan, suo rivale di lunga data, come consulente qualche giorno prima di Natale, è furiosa.

Una mamma all'improvviso su Cine34

Claudia, una giovane madre di 35 anni, si risveglia dal coma dopo 17 anni. La donna riprende quella che era la sua vita da adolescente prima del coma, come se nulla fosse cambiato e il tempo non fosse passato.

El Dorado 1967 su Iris

Un pistolero si decide di collaborare con uno sceriffo con il vizio dell'alcol per fare fronte comune contro un losco allevatore che vorrebbe impadronirsi di tutta la valle di El Dorado.

Una pazza giornata a New York su Twenty Seven

Jane e Roxanne Ryan, gemelle diciassettenni, vanno a New York insieme ma per motivi diversi: la prima deve tenere un colloquio per vincere una borsa di studio per un college; la seconda spera di potersi intrufolare sul set di un videoclip.

Jack Reacher – La prova decisiva sul Nove

Dopo che un cecchino viene accusato di aver commesso una strage, uccidendo casualmente cinque persone, un ex poliziotto viene assunto da un avvocato per indagare sul caso e trovarne i mandanti.

I sublimi segreti delle Ya-Ya Sisters su Warner Bros

Durante una visita in Louisiana, Sidda, una giovane e brillante drammaturga che vive a New York, scopre il passato di sua madre grazie alle sue amiche di vecchia data che le svelano i loro segreti.