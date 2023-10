Cosa vedere stasera in TV: la seconda puntata di Per Elisa e il film Attraverso i tuoi occhi Cosa fa stasera in TV? La guida a film e programmi tv di oggi, martedì 31 ottobre 2023, in prima serata su Rai1, Canale 5 e su tutti gli altri canali.

I programmi TV e i film di stasera, martedì 31 ottobre 2023, in prima serata su tutti i canali Rai e Mediaset.

Su Rai1 va in onda la seconda puntata dei Per Elisa, la serie TV ispirata al caso di Elisa Claps. Nel terzo e quarto episodio della fiction continuano le indagini sulla scomparsa della ragazza, il cui corpo non è ancora stato ritrovato, e aumentano i dubbi sulla responsabilità di Danilo Restivo.

Canale5 trasmette il film Attraverso i miei occhi: la pellicola è l'adattamento cinematografico del romanzo "L'arte di correre sotto la pioggia", e vede nel cast Milo Ventimiglia e Amanda Seyfried.

Su Rai2 va in onda la prima puntata della nuova stagione di Boomerissima con Alessia Marcuzzi, mentre su Italia1 tornano i casi di Le Iene Show con la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni.

Su Rai3 una nuova puntata di Avanti Popolo con Nunzia De Girolamo, su Rete4 nuovo appuntamento con Bianca Berlinguer e il suo "È sempre Cartabianca".

La trama della seconda puntata di Per Elisa su Rai1

Dopo l'esordio lo scorso martedì con i primi due episodi, che hanno raccolto davanti alla TV oltre 3 milioni di telespettatori pur non vincendo la gara degli ascolti, stasera torna su Rai1 la serie TV "Per Elisa – Il caso Claps" ispirata alla storia vera della scomparsa di Elisa Claps, adolescente lucana uccisa dal coetaneo Danilo Restivo, il cui cadavere è stato rinvenuto dopo 17 anni all'interno della Chiesa della Santissima Trinità di Potenza.

Stando alle anticipazioni, nella seconda puntata la famiglia Claps riceverà richieste di riscatto da quelli che poi si riveleranno sciacalli (Elisa, infatti, è già stata uccisa da Restivo). Gildo Claps, fratello di Elisa, chiederà quindi un confronto al fidanzato della sorella di Restivo, che aveva visto il ragazzo subito dopo il delitto e che racconta a Gildo dei comportamenti strani assunti da Danilo quel giorno.

Danilo Restivo viene arrestato per false dichiarazioni, ma il caso della scomparsa di Elisa si arena a causa della mancanza del corpo, prova regina dell'omicidio. Intanto Gildo Claps conosce Don Marcello, con cui fonda l'Assocazione Penelope, che da anni si occupa di aiutare le famiglie delle persone scomparse.

Il film Attraverso i miei occhi su Canale 5 è ispirato a una storia vera

Canale5, che ha vinto la gara degli ascolti lo scorso martedì proprio contro la serie TV di Rai1, propone stasera il film Attraverso i miei occhi, trasposizione cinematografica del romanzo "L'arte di correre sotto la pioggia" di Garth Stein.

Il film racconta le vicende di Denny Swift, un pilota di auto da corsa, raccontata dal suo cane Enzo (chiamato così in onore di Enzo Ferrari). Tutta la vita di Denny viene quindi narrata proprio dal golden retriever: la giovinezza, l'amore con Eve, la paternità, la lotta contro la malattia e le difficoltà dell'età adulta.

A interpretare la voce originale del cane Enzo è Kevin Costner, doppiato in Italia dal grande Gigi Proietti. Girato a Vancouver, contiene anche un piccolo cameo dell'ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella.

Tutti i programmi TV di stasera 31 ottobre 2023

Rai1: Per Elisa – Il caso Claps (Serie TV) ore 21.30

Rai 2: Boomerissima (Programma TV) ore 21.20

Rai 3: Avanti popolo (Programma TV) ore 21.20

Rete 4: È sempre Cartabianca (Programma TV) ore 21.20

Canale 5: Attraverso i tuoi occhi (Film) ore 21.20

Italia 1: Le Iene Show (Programma TV) ore 21.20

La7: Di Martedì (Programma TV) ore 21.15

TV8: Pechino Express (Programma TV) ore 21.30

NOVE: Mister Felicità (Film) ore 21.25

Real Time: Primo appuntamento (Programma TV) ore 21.30

