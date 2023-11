Noi e, la serata per l’Unicef con Mara Venier e Loretta Goggi stasera su Rai 1: gli ospiti Mercoledì 22 novembre 2023 va in onda in prima serata lo show “Noi e “, evento di beneficenza organizzato da Rai e Unicef. A condurlo saranno Mara Venier e Loretta Goggi, che tra interviste e testimonianze volte a sensibilizzare le problematiche dell’infanzia, accoglieranno numerosi ospiti tra cui Luca Argentero, Pierpaolo Spollon e tanti altri.

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Questa sera, mercoledì 22 novembre, in prima serata alle 21:30 su Rai1 andrà in onda la serata evento organizzata da Unicef e Rai, condotta da Mara Venier e Loretta Goggi. L'obiettivo è quello di sostenere la raccolta fondi e far conoscere le attività patrocinate dall'associazione a favore dell'infanzia. Previsti molti ospiti nel corso della serata, da Nino Frassica a Luca Argentero, passando per Michele Bravi e Francesco Gabbani. Non mancheranno, poi, momenti dedicati ad interviste e approfondimenti.

Gli ospiti della serata Unicef su Rai 1

Una serata di beneficenza all'insegna della musica e dell'allegria, in cui oltre ai già citati Argentero e Frassica, ci saranno anche Raoul Bova, Pierpaolo Spollon e anche Paola e Chiara, a cui si aggiungono anche Federica Pellegrini e Fabio Rovazzi. Tra gli ospiti anche rappresentati delle istituzioni, come la Guardia Costiera Italiana con il suo portavoce Sandro Cosimo Nicastro e il soccorritore marittimo Antonino Baglio. L'appuntamento su Rai1 è dedicato, ovviamente, alle attività dell'Unicef per cui non mancheranno per l'Italia, il Direttore Generale Paolo Rozera, il portavoce Andrea Iacomini e la Presidente Carmela Pace.

Le due conduttrice saranno le protagoniste di una nuova intervista, un format che prende il nome di "Io tra di voi", in cui l'ospite sarà al centro, pronto a rispondere alle domande rivoltegli dalle due padrone di casa. Il punto di partenza di ogni intervista saranno i sogni. Ogni ospite, infatti, parlerà dei sogni che aveva da bambino e della possibilità di realizzarli. Ci sarà spazio, ovviamente, per le testimonianze filmate delle missioni Unicef in vari angoli del mondo: dall’Afghanistan, alla Turchia, alla Libia, alle coste italiane e al braccio di Mediterraneo che separa l'Italia dall’Africa, divenuto rotta abituale di migliaia di migranti, tra questi moltissimi bambini.

Leggi anche Belén Rodriguez diserta Alessandro Cattelan, in trattativa con la Domenica In di Mara Venier

Noi e, l’evento di beneficenza per la raccolta fondi

Tra interviste e approfondimenti, intervallati da momenti di puro varietà, Mara Venier e Loretta Goggi, accompagneranno il pubblico nel mondo Unicef, volgendo l'attenzione a tutti bambini che sono bisognosi di aiuti concreti. La serata, quindi, rientra nella settimana di raccolta fondi dal 20 al 26 novembre, che Rai ha organizzato con il sostegno di Rai per la Sostenibilità-Esg. Le donazioni per aiutare i bambini, colpiti dalle emergenze, potranno essere emesse attraverso il numero solidale 45525 con un semplice sms dal proprio telefono cellulare o con una chiamata da rete fissa: 2 euro al 45525, indistintamente da tutte le compagnie telefoniche.

Dove vedere la serata evento di Rai 1 in streaming e in replica

La serata di beneficenza sarà trasmessa in diretta su Rai1, ma lo show potrà essere recuperato in streaming o in replica sulla piattaforma RaiPlay.