Ascolti tv mercoledì 17 gennaio: chi ha vinto tra I fantastici 5 e Mio fratello rincorre i dinosauri Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra I fantastici 5, serie tv con Raoul Bova in onda su Canale 5 e Mio fratello rincorre i dinosauri, film con Alessandro Gassmann in onda su Rai 1. Tutti i dati Auditel di mercoledì 17 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima serata di mercoledì 17 gennaio ha offerto agli spettatori film, serie televisive e programmi di approfondimento. Rai1 ha trasmesso il film Mio fratello rincorre i dinosauri. Canale5 ha proposto I fantastici 5, nuova serie tv con Raoul Bova. Su Rai3 spazio al consueto appuntamento con Chi l'ha visto?, trasmissione condotta da Federica Sciarelli. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel.

(DATI IN AGGIORNAMENTO)

La sfida degli ascolti TV tra Mio fratello rincorre i dinosauri e I fantastici 5

Nel corso della prima serata di mercoledì 17 gennaio, Rai1 ha trasmesso Mio fratello rincorre i dinosauri, film diretto da Stefano Cipani, con Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, Francesco Gheghi, Lorenzo Sisto e Arianna Becheroni. Canale5 ha proposto la prima puntata de I fantastici 5, serie tv con Raoul Bova, Francesca Cavallin, Gianluca Gobbi, Vittorio Magazzù e

Chiara Bordi. (Qui le anticipazioni della seconda puntata).

Leggi anche Ascolti tv venerdì 12 gennaio: chi ha vinto tra Colpo di luna e Ciao Darwin

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha lasciato spazio alla serie televisiva The swarm – Il quinto giorno. Su Rai3 in onda il consueto appuntamento con Chi l'ha visto?, trasmissione condotta da Federica Sciarelli che si occupa di casi di scomparsa e misteri irrisolti. Italia1 ha proposto Mechanic: Resurrection, film con Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yeoh e Sam Hazeldine. Su Rete4, è andato in onda il programma di Mario Giordano Fuori dal coro.