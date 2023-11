Ascolti tv mercoledì 1 novembre: chi ha vinto tra Marilyn ha gli occhi neri e Anima Gemella Gli ascolti tv di mercoledì 1 novembre 2023: la sfida tra Rai Uno con Marilyn ha gli occhi neri e Canale5 con Anima Gemella, tutti i dati auditel.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera, mercoledì 1 novembre 2023, il palinsesto televisivo ha offerto ai telespettatori film, programmi di informazione, intrattenimento e documentari. Su Rai Uno è andato in onda il film di Simone Godano con Stefano Accorsi e Miriam Leone, Marilyn ha gli occhi neri, mentre su Canale5 l'ultima puntata della fiction Anima Gemella. Su Italia Uno è andata in onda la partita di Coppa Italia, Udinese-Cagliari. Ecco tutti i dati auditel della serata di mercoledì 1 novembre.

La sfida tra Rai Uno con Marilyn ha gli occhi neri e Canale5 con Anima Gemella

Il film del 2019 di Simone Godano, Marilyn ha gli occhi neri, che vede nel cast Stefano Accorsi, Thomas Trabacchi e Miriam Leone, andato in onda in prima serata ieri, mercoledì 1 novembre, su Rai Uno, è stato seguito da 1.854.000 telespettatori, share 10,28%. La fiction con Daniele Liotti e Chiara Mastalli, Anima Gemella, diretta da Francesco Miccichè, andata in onda con la quarta ed ultima puntata, ha intrattenuto, invece, 2.343.000 telespettatori pari ad uno share del 13, 89%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Rai Due con Corpo Libero ha intrattenuto 366.000 telespettatori, share 2,08%. Rai Tre con una nuova puntata di Chi l'ha visto? ha segnato 1.863.000 pari ad uno share del 11,50%. Italia 1 ha trasmesso i la partita di Coppa Italia in diretta dallo stadio Friuli, Udinese-Cagliari, conclusasi con la vittoria dei sardi: è stata seguita da 1.168.000 telespettatori, share del 6,75%. Fuori dal Coro su Rete 4 ha intrattenuto 860.000 telespettatori, share del 6,30%, Una Giornata Particolare su La7 ha segnato 907.000 telespettatori, share del 5,53%. Su Tv8 è andato in onda X Factor 2023: ha segnato 502.000 telespettatori, share 3,6%. Presa Mortale sul NOVE ha intrattenuto 320.000 telespettatori paria ad uno share del 1,8%.