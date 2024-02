Ascolti tv domenica 4 febbraio: chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano e Lo show dei record Gli ascolti tv domenica 4 febbraio 2024: chi ha vinto la sfida tra Rai Uno con Il Commissario Montalbano e Canale5 con Lo show dei record. Tutti i dati auditel della serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima serata di domenica 4 febbraio 2024 ha offerto ai telespettatori film, serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Su Rai Uno è andato in onda l'episodio ‘Un covo di vipere' de Il Commissario Montalbano, la fiction con Luca Zingaretti e Cesare Bocci. Su Canale5 ieri sera è ripartito Lo Show Dei Record, il programma con Gerry Scotti alla conduzione. Sul NOVE è andata in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa: alla vigilia della ‘Settimana di Sanremo', Fabio Fazio ha ospitato in collegamento Amadeus e Rosario Fiorello. Ecco chi ha conquistato la serata in termini di ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con Il Commissario Montalbano e Canale5 con Lo show dei record

Il Commissario Montalbano su Rai 1 ieri sera, domenica 4 febbraio, con l'episodio' Un covo di vipere' che indaga sulla morte di Cosimo Barletta (Marcello Mazzarella), è stato seguito da 2.539.000 spettatori pari al 16.6% di share. Canale 5 con la prima puntata della nuova edizione di Lo Show Dei Record condotto da Gerry Scotti ha raggiunto invece 2.355.000 spettatori pari al 16.5% di share. Seppur di poco, vince la serata in termini di ascolti la fiction con Luca Zingaretti.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Rai 2 con la serie tv 911 ha totalizzato 665.000 spettatori (3.3% di share). Rai 3 con Report ha raggiunto 1.472.000 spettatori con l’8.1%. Barry Seal – Una storia americana su Italia Uno ha conquistato 774.000 spettatori con il 4.6% di share, Zona Bianca su Rete 4 ha raggiunto 570.000 spettatori con il 4.2% di share. Che tempo che fa sul NOVE è stato seguito da 2.036.000 spettatori con il 10.5% nella prima parte e 1.130.000 spettatori con il 9.1% nella seconda parte chiamata Il Tavolo. Snitch – L'infiltrato su Cielo ha raggiunto X spettatori pari a uno share del %, Petra su Tv8 ha totalizzato 464.000 spettatori con il 2.6% di share. La duchessa su La7 ha totalizzato 310.000 spettatori con l’1.7% di share.