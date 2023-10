Ascolti Tv domenica 29 ottobre: chi ha vinto tra Cuori 2, Caduta Libera e Che Tempo Che Fa Gli ascolti di domenica 29 ottobre, con Rai1 che ha proposto la seconda stagione di Cuori, Canale 5 con un altro appuntamento di Caduta Libera – I Migliori, Rai3 con Report e NOVE con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa.

A cura di Andrea Parrella

La serata di domenica 29 ottobre ha visto il pubblico televisivo dividersi tra le reti generaliste tradizionali e i nuovi poli, con la variabile Fazio che, a seguito del suo passaggio al NOVE, ha spostato gli equilibri del piccolo schermo in questa stagione, realizzando ascolti importanti e in crescita nelle prime due puntate. Il suo Che Tempo Che Fa è andato ben oltre le aspettative della vigilia, superando in entrambe le puntate una media del 10% di share e con la serata del 29 ottobre, che ha visto tra gli altri ospite Fedez, c'è da scommettere che il risultato non si rivelerà troppo diverso.

Nello specifico domenica 29 ottobre ha visto Rai1 proporre un nuovo appuntamento con la fiction televisiva Cuori 2, contrapposta al palinsesto di Canale 5, dove Gerry Scotti ha condotto una nuova puntata di Caduta Libera – I Migliori. Alta l'attenzione anche per l'appuntamento con Report, spostato in questa stagione alla domenica sera, mentre su Rai2 è andata in onda una nuova puntata del Collegio, il docureality passato quest'anno dall'appuntamento infrasettimanale alla prima serata della domenica.

Gli ascolti, che verranno pubblicati intorno alle 10 del mattino, sveleranno i risultati della prima serata.