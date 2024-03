Ascolti tv domenica 24 marzo: chi ha vinto tra Lo show dei record, Italia-Ecuador e Che Tempo che Fa Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra la partita Italia-Ecuador trasmessa su Rai1, Lo show dei record in onda su Canale 5 e Che tempo che fa su Nove. La prima ha totalizzato uno share del 25.7%, il programma condotto da Gerry Scotti del 14.6% e quello di Fabio Fazio del 10.2%. Tutti i dati Auditel di ieri domenica 24 marzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

La prima serata di ieri, domenica 24 marzo, ha offerto agli spettatori film, serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso l'amichevole di calcio Italia-Ecuador, mentre Canale 5 ha lasciato spazio a una nuova puntata de Lo show dei Record condotta da Gerry Scotti. Su Nove un nuovo appuntamento con Che Tempo che fa. Vediamo chi ha vinto la gara degli ascolti tv e tutti i dati Auditel.

La sfida degli ascolti TV tra Italia-Ecuador, Lo show dei record e Che tempo che fa

Domenica 24 marzo, Rai 1 ha trasmesso in prima serata l'amichevole di calcio Italia- Ecuador. In diretta dalla Red Bull Arena in New Jersey, la partita si è conclusa con un 2-0 per gli Azzurri. La partita è stata vista da 5.104.000 spettatori pari al 25.7% di share. É stato l'appuntamento più seguito nella serata di ieri. Su Canale5 è andata in onda una nuova puntata de Lo show dei record, condotto da Gerry Scotti, che ha interessato 2.111.000 spettatori pari al 14.6% di share. Sul Nove, Che Tempo che fa, ha conquistato invece conquistato 2.133.000 spettatori con il 10.2% share nella prima parte e 1.279.000 spettatori con il 10.6% nella seconda parte. Tra gli ospiti del programma condotto da Fabio Fazio ci sono stati Enrico Mentana, Gianna Nannini ed Enrico Brignano.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso il film Un amore di maggiordomo, che è stato seguito da 1.248.000 spettatori con il 6.1% di share. Rai3 ha lasciato spazio a Indovina chi viene a cena. Il programma d'inchiesta condotto da Sabrina Giannini ha interessato 680.000 spettatori con il 3.9% . Italia1 ha proposto Viaggio nell'isola misteriosa. Il film con Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt, Jessica Chastain e Nick Frost ha registrato 1.102.000 spettatori con il 5.7% di share. Su Rete4, in onda il programma Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi, che ha raccolto 605.000 spettatori con il 4.3% di share.