Enrico Mentana da Fazio a CTCF: “Esaudisco il sogno di chi mi vuole sul NOVE. Finirò la tabellina” Fabio Fazio nella puntata di Che tempo che fa questa sera ha ospitato in studio Enrico Mentana. Il giornalista e conduttore televisivo ha scherzato sulla sua presenza sul NOVE: “Esaudisco il sogno di chi vuole che passi qui. Dopo l’1, il 5, ora al 7, finirò la tabellina”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Enrico Mentana è ospite di Che tempo che fa questa sera di domenica 24 marzo 20224. Con Fabio Fazio ha ripercorso la sua carriera, poi sulle voci che lo vorrebbero sul NOVE, ha dichiarato: "Ho fatto l'1, il 5, faccio il 7, finirò la tabellina".

La battuta di Mentana sul passaggio al NOVE

"Prima volta di Mentana sul NOVE": così Fabio Fazio ha presentato il suo ospite della serata. A Che tempo che fa Enrico Mentana ha subito scherzato: "Stasera esaudisco il sogno di chi dice "Mentana passa al NOVE". Ho fatto l'1, il 5, faccio il 7, finirò la tabellina". "Dopo il 9 c'è lo 0, però" ha aggiunto Fazio ironicamente, "No, l'11, non zero", la replica del giornalista prima di dare inizio all'intervista.

L'intervista di Enrico Mentana a CTCF

Enrico Mentana ospite di Fabio Fazio ha risposto alla domanda riguardante la "nuova narrazione" televisiva voluta dalla Rai: "Ho sempre pensato che uno fa ciò che vuole. Nuova narrazione? Non so cosa sia, se c'è ne diffido sempre. Ho sempre avuto l'idea della stessa narrazione, devi fare ciò che fai dall'inizio. Racconto ciò che succede, faccio da mediatore tra il flusso di notizie e ciò che succede. Mi piace tanto la tv, è il mezzo del nostro tempo". Il giornalista e direttore di TgLa7 è uno dei protagonisti della tv italiana, noto soprattutto per le sue "Maratone" in occasione degli Speciali del TG LA7 per importanti appuntamenti elettorali, edizioni speciali in occasione di attentati terroristici, manifestazioni e avvenimenti politici di particolare importanza. A tal proposito, ha commentato: "C'è tanta gente che le guarda, è più difficile guardarle tutte. Non dimenticherò quelle luttuose, quella dell'11 settembre soprattutto. Ti siedi, racconti, ma non sai se sta succedendo ancora qualcosa". Quando Fabio Fazio ha mostrato una foto del passato del suo ospite, alcuni tra il pubblico hanno riso: "Sento ridere, voglio vedere le vostre foto della prima comunione. L'unica evoluzione che ho avuto sono gli occhiali" ha commentato il conduttore tv.