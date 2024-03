Ornella Vanoni da Fazio: “Salvini vuole fare il ponte più lungo del mondo. Chi ca**o se ne frega?” Ospite a Che Tempo Che Fa, Ornella Vanoni si è resa protagonista di alcuni siparietti, prima dicendo di non ricordare chi avesse vinto Sanremo, poi commentando il progetto del ponte sullo stretto di Matteo Salvini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ospite a Che Tempo Che Fa domenica 3 marzo 2024, Ornella Vanoni è entrata negli studi della trasmissione gridando "Io sono più pazza di te" a Loredana Berté. Dopo aver salutato la collega, ha divertito il pubblico con alcuni commenti, prima chiedendo chi avesse vinto Sanremo e poi facendo qualche considerazione sul progetto del ministro Matteo Salvini del ponte sullo stretto: "Sarebbe il ponte più lungo del mondo, ma chi se ne frega?".

Ornella Vanoni da Fazio: "Chi ha vinto Sanremo?"

Un abbraccio lungo quello tra Loredana Berté e Ornella Vanoni. Il momento dolce, però, è stato subito sostituito da uno di ilarità a causa di una domanda di Vanoni. La cantante ha confessato di non ricordare chi avesse conquistato la vittoria a Sanremo 2024. "La tua canzone avrebbe potuto vincere – ha detto Ornella – Stasera ho chiesto alla tua manager ‘chi è che ha vinto Sanremo'?" E Loredana prontamente: "Angelina Mango!" Le risate del pubblico hanno quindi fatto da sottofondo allo scambio di battute tra le due. "Eh non me lo ricordavo più, sono stata sopraffatta dalla marea di Loredana" si è giustificata Ornella.

Ornella Vanoni commenta il ponte sullo stretto: "Sarebbe il più lungo del mondo, ma chi se ne frega?"

"Salvini vuole fare il ponte, ho saputo soltanto da poco che sarebbe il ponte più lungo del mondo. Ma chi ca**o se ne frega?" Ornella Vanoni non si è risparmiata con i commenti sul progetto di Matteo Salvini del ponte sullo stretto. La cantante ha poi rincarato la dose: "Non ci sono le ferrovie che arrivano lì, non ci sono le strade. Come si arriva fino al ponte?" Ornella Vanoni ha poi aggiunto: "Noi che viviamo a Milano non apriamo più le finestre perché preferiamo le nostre puzze che quella roba tremenda che entra dentro". A queste parole, il conduttore ha chiesto a Ornella se volesse incontrare Salvini, una proposta che non sembra allettarla: "Secondo me sarà difficile, Salvini non è molto portato all'ascolto – ha poi concluso – Magari con la Meloni sì, lei potrebbe convincerlo".