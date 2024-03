Alessio Falsone vuole lasciare il GF dopo l’uscita di Anita: “Non me ne frega un ca**o di restare” Dopo l’uscita di Anita Olivieri dal Grande Fratello, nella puntata del 18 marzo, Alessio Falsone ha vissuto un momento di crisi: il concorrente si è isolato dal resto del gruppo e ha minacciato di lasciare la Casa. “Voglio uscire, non me ne frega un ca**o di restare”, avrebbe detto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Foto di Endemol Shine Italy

Dopo l'uscita di Anita Olivieri dal GF, Alessio Falsone ha avuto un momento di crollo e ha minacciato di lasciare la Casa. "A me di restare in Casa non frega proprio un ca**o", ha detto isolandosi dal resto del gruppo, come riporta Biccy. Qualche giorno fa, il concorrente aveva detto che se la coinquilina fosse uscita, sarebbe andato con lei.

La crisi di Alessio Falsone dopo la puntata del GF

Dopo la diretta, che ha visto l‘eliminazione di Anita Olivieri e Paolo Masella, Alessio Falsone ha vissuto un momento di crisi. Stando a quanto riporta Biccy, il concorrente si è isolato dal resto del gruppo e ha iniziato a camminare freneticamente tra il bagno e il salone. Poi è uscito in giardino per sfogarsi da solo: "Io vado, voglio uscire. Non so nemmeno perché mi sono fatto dire ‘resta in casa', perché a me di restare non frega proprio un ca**o. Ma vaffan**lo, basta". Al momento il concorrente è ancora all'interno del reality e pare che i coinquilini l'abbiano convinto a rimanere.

Non è la prima volta che Alessio minaccia di lasciare il GF

Solo qualche giorno fa, il concorrente aveva fatto sapere la sua posizione riguardo l'uscita dal Grande Fratello: se Anita fosse stata eliminata, lui sarebbe andato con lei."Tu vuoi uscire?", gli aveva chiesto Greta Rossetti durante una conversazione in giardino. "Si, se esce Anita esco anche io, basta", aveva risposto l'imprenditore senza alcuna esitazione. Tra i due nelle ultime settimane è nata una frequentazione, fatta di momenti belli ma anche di prime incomprensioni caratteriali: Anita e Alessio si sono baciati nella suite per la prima volta, poi hanno iniziato a trascorrere sempre più tempo insieme, scoprendo anche lati uno dell'altra che ancora non conoscevano e che forse non sono così compatibili come credevano.