A Temptation Island c’è una sorpresa per Titty, ma è la stessa scena di un’altra edizione Durante la puntata di Temptation Island in onda martedì 24 settembre, le fidanzate hanno organizzato una sorpresa per “far sentire bella” Titty. La scena replica una dinamica che era già andata in onda in una scorsa edizione del programma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Durante la puntata di Temptation Island in onda martedì 24 settembre, le fidanzate hanno organizzato una sorpresa per "far sentire bella" Titty. La ragazza ha confessato di non essersi mai sentita così e si è mostrata grata per aver ricevuto così tante attenzioni e complimenti. La scena ha ricordato quanto accaduto nell'edizione estiva del programma, replicando le stesse dinamiche tra Jenny e Siria.

La sopresa delle ragazze per Titty

Prima un ritocco al trucco, poi la scelta dell'abito giusto e infine uno sguardo allo specchio. "Non mi sono mai sentita così bella" ha rivelato Titty, commossa per le attenzioni e i complimenti ricevuti. Una volta terminato il "makeover", la ragazza si è mostrata ai tentatori, venendo nuovamente inondata da apprezzamenti e affetto. In molti sui social hanno apprezzato quanto accaduto, sottolinenando l'importanza di portare in scena momenti di solidarietà femminile. Anche nella scorsa edizione di Temptation Island la "sorellanza" non era passata in secondo piano.

Quando Jenny fece sentire speciale Siria

Tra le protagoniste di Temptation Island 2o24 c'erano Jenny e Siria. Quest'ultima, nel corso della trasmissione, aveva spesso raccontato di avere un passato segnato dal difficile rapporto con il proprio corpo. Jenny, colpita dalla sua storia, aveva deciso di organizzarle una sorpresa per farla sentire speciale, invitando parrucchieri, truccatori all'Is Morus Relais e scegliendo abiti e scarpe da far provare al Siria. La dinamica ricorda molto quanto accaduto oggi con le nuove fidanzate della trasmissione, identica la scena allo specchio e gli abbracci, uguali anche le frasi pronunciate dalle ragazze. Se nell'edizione estiva gli utenti avevano apprezzato le scene di "girlhood", questa volta sui social storcono il naso per la "poca fantasia" della produzione che, in questo caso, si affida a un meccanismo che funziona. Ma è già visto.