Wanda Nara con un occhio nero durante le prove a Ballando, Mauro Icardi la raggiunge a Roma Incidente per Wanda Nara durante le prove di Ballando con le stelle. La concorrente si è procurata un occhio nero allenandosi in vista della semifinale del talent show. A sorpresa, il marito Mauro Icardi e i loro 5 figli sono volati a Roma per sostenerla.

Incidente per Wanda Nara dietro le quinte di Ballando con le stelle. La concorrente del talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci si stava allenando per la semifinale quando si è fatta male, riportando un vistoso occhio nero. Nulla di grave, per fortuna. Wanda stessa ha spiegato ai suoi follower che l’occhio nero era dovuto a una botta presa durante l’ultima sessione di allenamento con il suo maestro di ballo, Pasquale La Rocca. In questi mesi, soprattutto a seguito della notizia della forma di leucemia che l’ha colpita, i fan di Wanda le si sono stretti intorno, pronti a garantirle tutto il supporto possibile di fronte a ogni evenienza. Per fortuna, Nara ha dimostrato di essere una combattente e la partecipazione a Ballando con le stelle è servita a dimostrare a se stessa, ai suoi figli e a quanti la seguono che nulla è cambiato nel suo modo di affrontare la vita rispetto a prima della diagnosi.

Il messaggio di Wanda Nara dopo l’infortunio

Dopo avere postato sul suo profilo Instagram la foto che mostra l’occhio nero riportato durante le prove, Wanda ha voluto tranquillizzare personalmente i suoi sostenitori con un messaggio scritto sui social: “Grazie a tutti per i messaggi di preoccupazione. Ho avuto un piccolo incidente durante le prove di Ballando con le Stelle, ma sto bene. È solo un occhio nero e non influirà sulla mia partecipazione al programma. Ringrazio il mio partner di ballo per il sostegno e l’aiuto in questo momento”.

La famiglia Nara/Icardi dietro le quinte di Balland con le stelle

La famiglia Icardi a Roma per sostenere Wanda Nara

A sostenere Wanda sono arrivati i suoi familiari, sbarcati a Roma da qualche ora. Insieme al marito Mauro Icardi, sono atterrati in Italia anche i figli della coppia: Valentino, Benedicto e Costantino (nati dal legame finito con Maxi Lopez) e le piccole Francesca e Isabella, nate dal rapporto con Icardi. La famiglia Icardi ha voluto essere presente in studio per la semifinale di Ballando con le stelle, puntata particolarmente attesa in vista della finalissima di sabato 23 dicembre.

